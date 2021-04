Streep door AstraZeneca onder 60: 'Ik baal enorm!'

Lentis-bestuurder Arien Storm is op zijn zachtst gezegd niet blij met het kabinetsbesluit over AstraZeneca.

Het kabinet maakte donderdag bekend helemaal te stoppen met het AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de zestig jaar. Het kabinet volgt daarmee het spoedadvies van de Gezondheidsraad.

Vooral zorgmedewerkers getroffen

In onze provincie zouden deze weken volop zorgmedewerkers worden gevaccineerd met AstraZeneca. Ook ggz-patiënten waren aan de beurt, maar dat gaat nu allemaal niet door. Lentis-bestuurder Arien Storm: 'Het is verbijsterend hoe die groep steeds achter het net vist. Ik vind het besluit veel te defensief en dat is netjes gezegd.'

Ook thuiszorgorganisatie TSN is teleurgesteld; de vaccinatie van wijkverpleegkundigen gaat ook met AstraZeneca.

We lopen echt achter Bert Middelbos - woordvoerder Cosis

Woordvoerder Erika Slikker: 'We betreuren het zeer dat het vaccineren van onze medewerkers in de wijk nog verder uitgesteld wordt, en dat het dus voor deze collega's nog langer duurt totdat ze in deze coronacrisis op een veiligere manier zorg aan onze cliënten kunnen bieden en zelf veiliger aan het werk kunnen.'

Bij Cosis, een instelling voor gehandicaptenzorg, levert het stopzetten dubbele gevoelens op, vertelt woordvoerder Bert Middelbos.

'Het is fijn dat het een ander vaccin wordt, want het imago van AstraZeneca heeft bijgedragen aan dat de vaccinatiebereidheid een stuk minder was. Maar dit hele gebeuren betekent wel dat heel veel personeel nog steeds niet gevaccineerd is. We lopen echt achter.'

Wanneer een vervangend vaccin?

Wat er gebeurt nu alle afspraken met AstraZeneca er definitief uitliggen, is afwachten. Volgens minister Hugo de Jonge hoeven er geen grote gevolgen te zijn voor het vaccinatieschema. Mogelijk kunnen de mensen die AstraZeneca zouden krijgen snel alsnog een ander vaccin krijgen.

Arien Storm van Lentis heeft er een hard hoofd in. 'De ggz heeft al meerdere keren op het punt gestaan en hoort steeds dat er een andere groep voorgaat. Dus dat kan nu ook gewoon weer gebeuren. Pas als we het vaccin echt in huis hebben, geloven we het. Dit is zo enorm demotiverend voor patiënten en hulpverleners.'

Huisartsen gaan wel door met zestigers

De vaccinaties met AstraZeneca door Groningse huisartsen gaan gewoon door. Dit betreft namelijk mensen van boven de zestig jaar (60-64 jaar). Alleen de afspraken van mensen met obesitas of het Syndroon van Down die jonger dan zestig zijn kunnen niet doorgaan.

Woensdag oordeelde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nog dat de voordelen van vaccineren zwaarder zouden moeten wegen dat het risico op bijwerkingen. De Gezondheidsraad oordeelt dus anders. Voor de mensen onder zestig jaar is het risico op die bijwerkingen groter dan voor ouderen. Daarom zou de vaccinatie tot zestig jaar niet met AstraZeneca moeten, zo luidt het advies, dat het kabinet dus overneemt. Aanleiding voor het spoedadvies waren meldingen van vrouwen (acht inmiddels) die na inenting met het AstraZeneca-vaccin een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes kregen. Een van de vrouwen is eraan overleden. Vanwege de meldingen had Nederland de vaccinatie voor 60-minners al opgeschort. Mensen onder de 60 jaar die al een eerste prik hebben gehad met AstraZeneca krijgen wel een tweede prik van dezelfde fabrikant. Uit onderzoek blijkt dat de zeldzame bijwerking alleen bij de eerste prik voorkomt.

Lees ook:

- Opa en oma gevaccineerd, en dan? 'De kleinkinderen knuffelen!'

- Lees hier het laatste nieuws over corona in ons liveblog