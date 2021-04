Taakstraf geëist voor aanrijden fietser: 'Ik raakte hem lelijk'

De man reed in de avond van 11 januari vorig jaar vanaf een parkeervak het Nassauplein op in Groningen, in de richting van de Prinsesseweg. Op de kruising van de Amalia van Solmsstraat gaf hij geen voorrang aan een fietser die van rechts kwam. De fietser viel daardoor tegen de auto van de man. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden vervoerd, waar een breuk aan een nekwervel werd vastgesteld.

Afgeleid door navigatiesysteem

De automobilist gaf op de zitting aan dat hij toen hij wegreed uit het parkeervak, een fractie van een seconde was afgeleid door het navigatiesysteem in zijn auto. De man trok langzaam op en reed naar eigen zeggen nog geen 25 kilometer per uur. Uit het niets was daar de fietser. 'Ik heb de fietser net geraakt, maar ik raakte hem wel lelijk. Het is mijn schuld en het spijt mij', zei de man op de zitting. Hij had het slachtoffer opgezocht tijdens diens revalidatie en daarbij zijn excuses aangeboden.

'Iets niet gezien'

Op die avond in januari waren zowel het zicht als de weersomstandigheden goed. De fietser, maar ook de verdachte voerden beide licht. Toch heeft de man volgens de officier iets niet gezien, wat hij wel had moeten zien. 'Een klein momentje van onoplettendheid is een langer moment geweest', stelde ze. 'Dat kan niet anders.'

Rijontzegging financieel drama

Het OM hield met de strafeis rekening met het blanco strafblad van de man. Een rijontzegging zou voor de Garmerwolder, de man is freelancer, een financieel drama betekenen. Mede daarom zag de officier daar vanaf. Het letsel had voor het slachtoffer forse gevolgen. Die moest lang revalideren en een huidtransplantatie ondergaan. Hij diende overigens geen schadeclaim in.

De uitspraak is op 22 april.

