Verkrachter ondergaat nieuwe behandelpoging in vijfde tbs-kliniek in zes jaar tijd

De tbs met dwangverpleging voor een 25-jarige man uit Spijkenisse moet volgens het OM met twee jaar worden verlengd. De man kreeg in 2015 de maatregel opgelegd wegens verkrachting en diefstal met geweld. Hij was toen 18 jaar oud.

De man vergreep zich aan het slachtoffer in september 2013 in het Gorechtpark in Hoogezand. Hij benaderde haar met zijn scooter, kneep de keel van de vrouw dicht en gooide haar op de grond om haar telefoon in handen te krijgen. Daarna verkrachtte hij haar.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen heeft de man een persoonlijkheidsstoornis. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling is groot. Ten tijde van de verkrachting was hij minderjarig. Toch werd hij volgens het volwassenstrafrecht berecht. De man heeft een uitgebreide voorgeschiedenis. Hij verbleef al op jonge leeftijd in jeugddetentie.

Relatie met medewerker

Inmiddels heeft hij in vier verschillende tbs-klinieken gezeten. Vanwege incidenten werd hij van kliniek naar kliniek verplaatst. Zo kreeg hij een verboden relatie met een medewerker van een kliniek, en deed hij in een andere kliniek een greep in de medicijnkast. Toen hij daarop werd gewezen, werd hij agressief. Hij bedreigde in februari een een staflid van de Van Mesdag Kliniek, waar hij nu verblijft, en misdroeg zich meerdere keren.

Longstay

Door zijn weigerende en agressieve houding komt zijn behandeling niet goed van de grond. Twee van de vier klinieken opperden de zogeheten longstay voor de man, een tbs-verblijfsafdeling voor lange duur. De man zit nu al veertien maanden in zogeheten beperking: hij moet 23 uur per dag in zijn cel blijven.

Extreem vluchtgevaarlijk

De man heeft de status 'extreem vlucht- en beheersgevaarlijk'. Opnieuw staat hij op de wachtlijst voor weer een andere tbs kliniek. 'Dat wordt dan de vijfde in zes jaar tijd, aldus de officier. Via een videoverbinding was de man bij zijn zitting aanwezig. Hij zei aan een behandeling mee te willen werken, vooral omdat hij momenteel geen enkel uitzicht op vrijheid heeft.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

