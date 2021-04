Hoogezandster die kinderporno verzamelde krijgt taakstraf

Een 45-jarige Hoogezandster is door de rechtbank in Groningen wegens het verzamelen, verspreiden en het bezit van kinderporno veroordeeld tot 270 dagen celstraf (269 dagen voorwaardelijk). Ook is hem een taakstraf van 240 uur opgelegd.

Twee weken geleden eiste de officier tien maanden cel (zes voorwaardelijk), netto vier maanden zitten, voor de Hoogezandster.

De man is volgens de rechtbank twee jaar met kinderporno bezig geweest. In mei 2019 werd hij gesnapt na een melding van een organisatie uit Amerika. De man, zelf vader, bekende zijn daden.

Amerikaanse organisatie

In april 2019 kwam er bij de politie een melding binnen van The National Centre For Missed And Explored Children. Deze organisatie struint internet af naar misbruikte kinderen en naar mannen die daarnaar op zoek zijn.

De organisatie stuitte op een account dat kon worden gekoppeld aan het IP-adres van de Hoogezandster. Die deed zich op diverse mediakanalen voor als een minderjarig meisje. Zodoende kreeg de man kennis aan andere kinderporno-verzamelaars. Zo werden de beelden en video's uitgewisseld en verzameld.

Duizenden afbeeldingen

Op twee telefoons van de man troffen agenten afbeeldingen van kinderporno aan. De man bekende terstond en werkte mee. Op zijn computer stonden duizenden afbeeldingen met porno. Ook vond de politie 290 afbeeldingen en filmpjes van kinderporno. Hij ging 's nachts, onder invloed van de harddrug speed, op zoek naar kinderporno en viel dan in slaap. De volgende ochtend walgde hij van zichzelf. Hij zocht professionele hulp en liet ook meteen de drugs staan.

'Kwetsbaar persoon'

Ondanks de ernst van het feit woog de rechtbank mee dat de man een zeer kwetsbaar persoon is. Een langdurig behandeltraject met daarnaast een fors voorwaardelijke straf op de plank is voor de man effectiever dan enkel afstraffen, aldus de rechtbank. Bovendien had de man van meet af aan meegewerkt en had hij zijn daden bekend.

De man hoeft de cel nu niet meer in. Wel blijven 269 dagen voor hem op de plank liggen. Hij moet de drugs laten staan.

Zijn proeftijd is gesteld op vijf jaar.

