Stadjer die op weg naar uitvaart fietser aanreed hoort taakstraf eisen

De man veroorzaakte een verkeersongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat gebeurde op 5 april 2019 in Stad.

Drank en ongeldig rijbewijs

De man reed op de kruising van het Helperpark en de Verlengde Lodewijkstraat een fietser ondersteboven. Hij reed die ochtend onder invloed van drank en reed hij tevens zonder geldig rijbewijs. De fietser kwam door de aanrijding ten val. De Stadjer reed in een automaat, en vergiste zich in het pedaal. In plaats van remmen gaf de man alsnog gas. Hij reed daarbij over de fietser heen.

Rouwstoet

Het Openbaar Ministerie verwijt de man onoplettend rijgedrag. De man had die nacht flink gedronken, en was slechts met een paar uur slaap in de auto gestapt. De Stadjer was onderweg naar de uitvaart van zijn vader. Hij sloot als laatste de rouwstoet af.

En daar zit volgens de raadsvrouw van de Stadjer het probleem. Volgens haar is het geen kwestie geweest van voorrang verlenen; de fietser reed op snelheid dwars door de rouwstoet heen. Dat is op camerabeelden vastgelegd. Zij pleitte voor een boete, in plaats van een taakstraf.

Niet bekommer om slachtoffer

De Stadjer stapte na de dubbele aanrijding van schrik kort uit zijn auto, maar bekommerde zich verder niet om het slachtoffer. Een familielid van de man liet bij omstanders een telefoonnummer achter. De rouwstoet vervolgde haar weg naar de uitvaart.

Een oplettende getuige maakte een foto van de auto van de Stadjer. Agenten wisten de man een paar minuten later te traceren. Zij roken een dranklucht bij de man. De Stadjer had een keer te veel gedronken dan toegestaan.

'Niet bekommeren om slachtoffer'

Na de blaastest werd de man naar de uitvaart van zijn vader gebracht. De officier telde tijdens de zitting alles bij elkaar op. 'Het niet zien van de fietser, het enkel denken aan de begrafenis, je niet bekommeren om het slachtoffer, na de aanrijding alsnog bijna over de man heen rijden, daarna wederom zelf achter het stuur stappen, met te veel drank op en als klap op de vuurpijl zonder geldig rijbewijs.'

Het slachtoffer hield aan de aanrijding een schedelbasisfractuur, aangezichtsfracturen, gebroken ribben en gebroken wervels over. Hij diende geen schadeclaim in.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

