GGD opent drie nieuwe vaccinatielocaties in de provincie

De GGD opent de komende anderhalve week drie nieuwe vaccinatielocaties in onze provincie. De prikplekken in Zuidhorn en Appingedam gaan komende maandag al open. Een week later opent bovendien een grote vaccinatielocatie in Scheemda.

Het aantal plekken in onze provincie waar wordt ingeënt tegen het coronavirus komt daarmee op zes. De GGD prikt nu alleen nog in MartiniPlaza en Kardinge in Groningen en in een pand aan de Zwaaikom in Veendam.

Negentien prikkamers erbij

In Zuidhorn wordt Zalencentrum Balk (De Gast 39) ingericht als vaccinatielocatie. Hier komen drie prikkamers. In Appingedam gebruikt de GGD sporthal Eelwerd (Opwierderweg 65), waar vier prikkamers worden ingericht. Vanaf maandag 19 april wordt ook de Eextahal (Plantsoenlaan 19) in Scheemda ingezet als vaccinatielocatie. Hier komen twaalf prikkamers.

Op de drie nieuwe locaties wordt vooralsnog alleen ingeënt met het Pfizer/BioNTech-vaccin. De komende tweeënhalve week ontvangen 70- tot 75- jarigen een uitnodiging om een afspraak te maken.

Behalve door de GGD kunnen de priklocaties ook gebruikt worden door huisartsen.

Lees ook:

- Het laatste nieuws in ons coronablog