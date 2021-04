Deel N991 Delfzijl in top 10 van onveiligste trajecten van Nederland

Een deel van de N991 bij Delfzijl staat in de top tien van de meest onveilige trajecten in het land. Dat blijkt uit een rapport van de politie, het verbond van Verzekeraars en VIA, het zogenoemde Bliq-rapport.

In dit rapport wordt gekeken naar het aantal ongevallen op een traject in de periode van 2016 tot en met 2020 ten opzichte van de hoeveelheid verkeer dat dit traject passeert.

Op het traject zoals hieronder op de kaart aangegeven, zijn in vijf jaar tijd dertien ongevallen geweest, waarvan drie met slachtoffers en twee dodelijke ongevallen.

Gevaarlijkste wegdeel in de provincie. Lees verder onder de kaart.

Volgens Erik Donkers, werkzaam bij VIA, zijn twee dodelijke ongevallen op een traject best veel. 'De tijd dat er op een kort traject of kruispunt meerdere dodelijke ongevallen waren, zien we in Nederland nauwelijks meer.'

In een reactie laat de provincie Groningen weten dat het ging een aanrijding op het fietspad tussen een fietser en een brommer waarbij iemand om het leven kwam, en daarnaast om een bermmaaier die tijdens het maaien is omgekomen.

Dat dit traject ondanks deze kleine aantallen de landelijke top tien haalt, heeft onder meer met de intensiteit van het verkeer te maken. Als er weinig verkeer is, maar toch een aantal ongelukken, dan kan die weg in verhouding gevaarlijker zijn dan op trajecten die veel drukker zijn. Bovendien tellen de dodelijke ongelukken zwaarder mee dan de ongelukken met alleen maar gewonden of geen slachtoffers.

Op het noordelijke gedeelte van de Korreweg tot en met een deel van de Ulgersmaweg in Stad zijn tussen 2016 en 2020 meer dan tachtig ongelukken gebeurd, waarvan 29 met letsel. Mede omdat dit traject veel drukker is dan het deel van de N991 én er geen dodelijke ongelukken waren, staat dit traject 'slechts' op plek twee.

Een ongeluk blijft een ongeluk Cees Wildervanck -verkeerspsycholoog

Verbetering verkeerssituatie

De provincie laat weten bezig te zijn met een verkeersveiligheidsanalyse, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de ongevallen alleen, maar ook naar vormen van risico, zoals snelheid, inrichting van de weg, afleiding en rijden onder invloed. 'Aan de hand hiervan kijken we of en zo ja welke maatregelen er eventueel wenselijk en mogelijk zijn.'

Volgens verkeerspsycholoog Cees Wildervanck uit Overschild is het in algemene zin lastig om aan te geven wat een traject onveilig maakt. 'Daar heb je de informatie van de concrete ongevallen voor nodig.' Dus welk type verkeersdeelnemers is er betrokken, en op welke plek zijn de ongevallen precies gebeurd. 'Een ongeluk blijft een ongeluk. Het is vaak een samenloop van ongunstige factoren waardoor het mis kan gaan.' Helemaal als het om lage aantallen gaat, kan een goeie analyse volgens hem lastig zijn.

Werkwijze Bliq-report

Hoe onveilig een traject of een kruispunt is, wordt bepaald door het aantal ongevallen, het aantal ongevallen met slachtoffers, het aantal dodelijke ongevallen en een coëfficiënt, wat het aantal slachtofferongevallen deelt door de verkeerspassages van een jaar. Op deze vier onderdelen wordt een ranking gemaakt, en de ranking van deze vier onderdelen wordt gecombineerd. Op basis van de combinatie van deze rankings ontstaat een top 10 met de meest onveilige trajecten en kruispunten. Een gedetailleerde kaart van heel Nederland is hier te vinden.

Van de tien gevaarlijkste trajecten in de provincie zijn er zeven in Stad, en drie in de Ommelanden. De N991 voert de provinciale lijst dus aan, en verder staan de Nassaustraat + Meester D.U. Stikkerlaan in Winschoten (plek vijf) en de Troelstralaan in Hoogezand in de provinciale top tien.

Hieronder zie je de top tien meest onveilige trajecten in de provincie. Je kunt inzoomen. Lees verder onder de kaart.

Kruispunten

Een aantal jaar geleden werd de Korrewegrotonde genoemd als het gevaarlijkste kruispunt van Groningen (op de inmiddels verdwenen Esperantokruising na). Maar het Bliq-rapport ziet twee andere kruisingen als minder veilig, beiden overigens wel in de Korreweg. Het gaat dan om de kruising met de Oosterhamriklaan en de kruising met de Ulgersmaweg, ten noorden van de Gerrit Krolbrug.

Op de kruising Korreweg-Oosterhamriklaan zijn in vijf jaar tijd dertien ongevallen gebeurd, waarvan vijf met niet-dodelijke slachtoffers tot gevolg. Op de kruising met de Ulgersmaweg gaat het om negen ongelukken, waarvan vier met slachtoffers.

Juist op de momenten dat de Gerrit Krolbrug open is geweest, ontstaat er een stroom van auto's en fietsers. Cees Wildervanck - Verkeerspsycholoog

Spits, fietsen en zicht

Wat volgens Wildervanck voor beide kruisingen geldt, is dat het er in de spits druk kan zijn met forenzen in de auto en scholieren op de fiets. 'Juist op de momenten dat de Gerrit Krolbrug open is geweest, ontstaat er een stroom van auto's en fietsers. Bij scholieren op de fiets zie je vaak dat ze in groepen fietsen. De voorste fietsers kijken wel uit, en de rest van de groep fiets erachteraan en let niet meer op.' Dit kan volgens Wildervanck een reden zijn voor de ongevallen.

Bij de Ulgersmaweg vult Wildervanck aan dat als je van daaruit als automobilist de Korreweg op wilt rijden, je last hebt van de schuine kruising. 'Kijk je naar links, de Korreweg in, dan kun je het nog wel goed zien, maar kijk je naar rechts, dan moet je zo ver over je rechterschouder kijken, dat het erg onoverzichtelijk wordt.'

Maar net als bij de N991 geldt volgens hem: om werkelijk iets te zeggen over de kwetsbaarheid van een weg, moet je per ongeval weten wie tegen wie is aangebotst.

Korrewegrotonde

De Korrewegrotonde is voor Wildervanck een stuk eenvoudiger te analyseren. 'Als automobilist moet je drie keer opletten. Voordat je de rotonde oprijdt, moet je zeker weten dat er én geen auto's én geen fietsers aankomen. En als je de rotonde wilt verlaten, moet je nóg een keer opletten of er geen fietsers passeren.'

Helemaal gevaarlijk wordt het als je rechtdoor op de rotonde wilt rijden. 'Stel dat je de Korreweg afrijdt en rechtdoor wilt. Dan heb je net het idee gehad dat je alles hebt gezien, en als je dan de rotonde wilt verlaten, dan kunnen er ineens zomaar fietsers, scooters of brommers opdoemen uit bijvoorbeeld de J.C. Kapteinlaan.' De kans dat je dit verkeer mist is volgens Wildervanck best groot. Dit maakt de rotonde tot een plek waarvan je kunt verwachten dat er weer een ongeluk gaat gebeuren.

Op de Korrewegrotonde ging tussen 2016 en 2020 trouwens om 21 ongevallen waarvan zes met gewonden tot gevolg. Omdat de verhouding tussen ongelukken en de feitelijke hoeveelheid verkeer anders is, staat de Korrewegrotonde niet op plek één.

Andere onveilige kruispunten zijn onder meer de de kruising Bornholmstraat/Stockholmstraat (bij Bauhaus) en de rotonde Goudlaan/Siersteenlaan in de Stadse wijk Vinkhuizen.

Hieronder vind je de top tien van onveiligste kruispunten in de provincie. Je kunt inzoomen en voor meer informatie op de verkeersborden klikken.

