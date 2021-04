Hockeyclub uit Winschoten zet zinnen op roze veld (update)

Het roze veld is de inzet van een verkiezing en is een initiatief van HockeyWerkt. De club die procentueel de meeste stemmen vergaart in verhouding tot het ledenaantal wint het roze veld.

Geen geld voor een nieuw veld

'Wij kunnen het heel goed gebruiken, vandaar dat we deze actie met beide handen aangrijpen. Ons veld is afgekeurd door de KNHB. De gemeente heeft wat oplapwerk verricht, dus we kunnen er nu in elk geval op verder. Maar het is gewoon af en moet vervangen worden', zegt Van der Ziel. 'Maar Oldambt is niet de rijkste gemeente, het geld voor een nieuw veld is er niet.'

De gemeente zette vorig jaar een streep door de plannen om voor 300.000 euro een nieuw kunstgrasveld aan te leggen.

Vooruitschuiven van het probleem

Wat als het niet lukt het roze veld te winnen? 'Uiteindelijk hebben we dan een groot probleem', zegt Van der Ziel. 'Voor nu kan het wel weer voor een paar jaar, maar dit is wel het vooruitschuiven van het probleem. Op een gegeven moment is het veld gewoon op.'

Waarom roze?

Dat er is gekozen voor een roze hockevyeld, is volgens directeur Jeroen Lambooij van HockeyWerkt niet zo gek. 'Het is onze huiskleur. Roze geeft bovendien energie en kracht, vinden wij. We zetten ons in voor de breedtesport en willen ervoor zorgen dat mensen hockey leuk blijven vinden.'

