Kamervragen over onveiligheidsgevoel buschauffeurs in Ter Apel

Het Tweede Kamerlid wil weten waarom het aantal boa's dat toezicht houdt op lijn 73 en 72 is verminderd. Ook vraagt hij aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol of de toezichthouders permanent kunnen terugkeren op de bussen die in de buurt van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel rijden.

Negen op de tien chauffeurs voelt zich onveilig

Donderdag kwam naar buiten dat negen op de tien chauffeurs zich onveilig voelt als ze een dienst hebben op buslijn 73 of 72. Deze bussen komen langs bushaltes waar veel asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel gebruik van maken.

Voornamelijk asielzoekers uit veilige landen zorgen voor oponthoud, discussies en in het ergste geval voor fysiek geweld.

Maatregelen zijn afgeschaft of afgeslankt

Er zijn maatregelen genomen om dat soort incidenten te voorkomen, maar een deel is afgeschaft of afgeslankt. In het verleden reed er bijvoorbeeld de hele dag een speciale bus voor asielzoekers, in de volksmond: 'asielbus'. Tegenwoordig rijdt die alleen 's ochtends, aan het einde van de middag en 's avonds.

Ook waren er ruim een jaar geleden nog beveiligers die meereden op de reguliere buslijn om opstootjes te voorkomen. Volgens buschauffeur Dirk Visser zijn beveiligers op station Emmen ook minder prominent aanwezig sinds begin dit jaar.

Veiligheidsgevoel is onvoldoende

Het verdwijnen of afschalen van de maatregelen zorgt voor een onveilig gevoel vinden buschauffeurs. Uit een enquête van de FNV blijkt dat het veiligheidsgevoel onvoldoende is: gemiddeld een vier op de schaal van één tot tien.

Edwin Kuiper van de FNV en buschauffeur Dirk Visser van Qbuzz trokken donderdag aan de bel (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

In schriftelijke Kamervragen stelt Van Dijk dat het onacceptabel is dat een groot deel van de chauffeurs zich wel eens onveilig voelt. Hij vraagt aan de staatssecretaris: 'Deelt u deze mening?'

Kamerlid: permanent inzet boa's mogelijk?

Hij wil daarnaast weten wat Broekers-Knol gaat doen om de veiligheid te waarborgen op de bussen van Qbuzz. Als voorbeeld noemt hij de terugkeer van de boa's die permanent worden ingezet.

Qbuzz liet donderdag al weten dat ze gaat bekijken of de huidige maatregelen afdoende zijn wanneer het aantal reizigers in de bus weer toeneemt.

