Restaurant dicht, maar koel- en vrieskast zijn goedgevuld

In horecazaak Huis de Beurs in Stad worden ze nu verzameld in de hoop ze via een app alsnog kwijt te raken en zo voedselverspilling tegen te gaan.

Verantwoordelijkheid

'Het is een goed doel om te ondersteunen', vertelt Arjon Rotgers van Vermaat, waar Huis de Beurs onder valt. 'En het past in onze duurzame visie. We zijn een bedrijf dat gaat over catering, daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. We hebben hier bovendien de faciliteiten om mee te doen: een grote zaak, met veel koel- en vriescapaciteit.'

Enkele producten die over zijn (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Voorraden

De app waarmee wordt samengewerkt is Too Good To Go. 'Die is opgericht om voedselverspilling tegen te gaan. We proberen zo veel mogelijk eten te redden', legt Sharonne van Diemen uit. 'We werken vooral samen met supermarkten en bakkers, maar nu ook toeleveranciers van de horeca. We zagen daar echt een probleem ontstaan, want de voorraden stapelden zich op.'

De producten die via de app worden aangeboden, kunnen worden gekocht. Is het dan ook een nieuw verdienmodel? 'Nee', zegt Rotgers. 'Het is voor nu vooral een investering in onze relatie met de toeleveranciers. We willen hen een handje helpen.'

Lees ook:

- Het laatste nieuws in ons coronablog