Op het oude Phillipsterrein in Stadskanaal staan een paar auto’s geparkeerd. Achter de gebroken ruiten van de leegstaande fabriekshal zijn lichtflitsen te zien. Binnen knalt een harde bas. Als je inzoomt op de dj die midden in de ruimte achter de draaitafel staat, waan je je in een club, uitgezoomd vormt de verder lege hal een desolaat geheel.

Het is de eerste avond dat discotheek FOX een livestream doet vanaf locatie. Al eerder streamden ze om de week vanuit de discotheek. Nu het pand verhuurd is aan de GGD, zijn ze op zoek gegaan naar bijzondere plekken.

Tijdens de opnames (Foto: RTV Noord)

Schone schijn

Op deze manier probeert eigenaar Jeroen van Broekhoven zijn publiek toch betrokken te houden. Door de coronapandemie is de discotheek al ruim een jaar dicht. ‘Het is heel zwaar’, vertelt Van Broekhoven. ‘Financieel, maar ook mentaal. Je zit in de overlevingsmodus, een andere keuze is er niet.’

Richting zijn gezin probeert hij de schijn op te houden. ‘Ik ben een gevoelsmens, ik neem de ellende mee naar huis en daar draaien ze allemaal voor op.’

Jeroen van Broekhoven (Foto: RTV Noord)

De livestreams organiseren was ook een wens vanuit het team van FOX, zij wilden graag weer aan de slag. Zoals Robin Poort, hardstyle-dj.

‘Het is natuurlijk wel anders, maar als je echt passie hebt voor muziek maakt het eigenlijk ook niet uit of je voor niemand of voor 1000 mensen staat te draaien’, vertelt hij. ‘Hardstyle dat voel je, het stroomt gewoon door mijn aderen. Als de drum erin komt, zit ik gelijk in de flow.’ Zelfs in deze koude hal krijgt hij het dan warm.

De buitenkant van het voormalige pand van Philips (Foto: RTV Noord)

Jordy van de Werdt is licht- en geluidstechnicus. Plezier heeft hij nog steeds in zijn werk, maar hij mist de mensen. ‘Omdat je geen interactie meer hebt met het publiek valt een stukje waar je het voor doet weg.’

Een ander soort shotjes

Dat de GGD nu de discotheek huurt levert natuurlijk geld op. Toch had Van Broekhoven het liever anders gezien. Waar de mensen straks gevaccineerd worden, deelt hij liever een ander soort shotjes uit. ‘Afgelopen week hebben ze alles opgebouwd, dan kan je huilend door je eigen zaak lopen, want dat is natuurlijk echt niet wat je wil.’

De dj tijdens de stream (Foto: RTV Noord)

Zo’n avond als deze geeft een stukje van het oude gevoel terug. ‘Het is leuk om zo’n show op te bouwen, met jonge jongens die het als een uitdaging zien’, vertelt Van Broekhoven. ‘Maar vanavond tegen half 12 word ik moe, dan zakt de moed je weer in de schoenen. Dan zeg ik vaak tegen de jongens: ik ga naar huis, red je er maar even mee.’

Een van de dj's aan het werk (Foto: RTV Noord)

Samen alleen

De avond geeft een dubbel gevoel. De opzwepende muziek zorgt er automatisch voor dat je in een feeststemming komt. Jordy heeft gelijk; je voelt het in je lijf. En tegelijkertijd is het verdrietig. De grote lege fabriekshal, het handjevol mensen dat staat te kleumen op deze gure aprilavond. De voldoening moet gehaald worden uit de wetenschap dat thuis mensen zitten te kijken, genietend van de muziek, allemaal hopend dat het snel anders zal zijn.

