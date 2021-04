Werkstraf dreigt voor Delfzijlster die 'dickpic' stuurt

Zowel de verdachte als de jongen woonde destijds in de gemeente Pekela. Zij kenden elkaar van activiteiten en hadden elkaars telefoonnummers. Via WhatsApp had de verdachte een naaktfoto naar de jongen gestuurd. Ook had hij hem seksueel getinte appjes gestuurd. De jongen sprak er mondjesmaat met zijn moeder over.

Verkrachting

Zij deed in april 2018 aangifte. De jongen had telkens een beetje meer over de handelingen van de verdachte verteld. Die zou ook ontuchtige handelingen met hem hebben gepleegd.

Later had de jongen in een speciaal verhoor gezegd dat hij bovendien door de man was verkracht. Dat zou gebeurd zijn in de voormalige woning van de verdachte.

Schoorvoetend

Maar de officier vindt dat er onvoldoende bewijs is voor ontucht en verkrachting. 'We weten niet wat zich precies in de woning van de verdachte heeft afgespeeld, al was de jongen toen bij de man in en om diens huis.' Hij vroeg de rechtbank de verdachte vrij te spreken van ontucht en van verkrachting.

De man heeft die twee feiten ook ontkend. Wel gaf hij schoorvoetend toe dat hij de jongen een foto had gestuurd.

Smartengeld

Het minderjarige slachtoffer heeft eveneens een beperking. Zijn raadsvrouw vroeg namens hem 5.000 euro smartengeld: 'Hij zal hier in de toekomst mee moeten leren leven.'

De officier stelde dat het smartengeld gestoeld was op de ontucht en de verkrachting, en voor die feiten had hij juist vrijspraak gevraagd. Hij vroeg de rechtbank dit bedrag daarom af te wijzen.

Lang op de plank

De officier hield er bij zijn strafeis rekening mee dat de verdachte ruim drie jaar op behandeling van de zaak moest wachten. De zaak lag vanwege corona en een incompleet dossier lang op de plank.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.