Klusjesman crystal methlab Lucaswolde komt voorlopig vrij

De 59-jarige Amsterdammer die eind oktober vorig jaar op heterdaad werd betrapt in een crystal methlab in Lucaswolde, komt voorlopig op vrije voeten.

Dat besluit heeft de rechtbank in Leeuwarden genomen. De verdachte komt vrij omdat zijn vrouw hulpbehoevend is en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling. Hij mag onder toeziend oog van de reclassering zijn zaak thuis afwachten.

De man wordt verdacht van het vervaardigen van het zeer verslavende crystal meth in een afgelegen boerderij in Lucaswolde. De drug wordt in Nederland niet veel gebruikt en is zeer kostbaar.

Klusjesman en taxichauffeur

De vermeende klusjesman en taxichauffeur is niet de enige die betrokken was bij het lab in Lucaswolde. Een 47-jarige plaatsgenoot werd op heterdaad aangehouden in het lab, terwijl hij een gezichtsmasker droeg. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de kok van de drugs.

Op 27 oktober vorig jaar viel de politie het pand aan de Munnekeweg in Lucaswolde binnen. In de boerderij werd drie kilo crystal meth gevonden en drie kilo methamfetamine-olie. In februari vorig jaar rolde de politie een vergelijkbaar lab in het Friese Wânswert op. Daar werd voor vier miljoen euro aan drugs gevonden. Bij dat lab was de 47-jarige Amsterdammer betrokken.

'Ik heb een fout gemaakt'

De 59-jarige Amsterdammer moet zich laten begeleiden door de reclassering. Hij moet zich melden en inzicht geven in zijn financiën. ‘Ik heb een fout gemaakt en moet nu mijn verantwoordelijkheid nemen’, zegt de verdachte.

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend. De rechtbank hoopt dat dat nog voor de zomer gebeurt.

Lees ook:

- ‘Bewaker’ crystal meth lab Lucaswolde blijft vastzitten

- Amsterdammers waren klusjesman en crystal meth-kok in drugslab Lucaswolde

- Justitie jaagt op schuurhuurder drugslab Lucaswolde