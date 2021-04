Werkzaamheden Zuiderdiep uitgesteld: toch terrassen mogelijk

Het Gedempte Zuiderdiep in de stad Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De werkzaamheden aan het gasnet onder het Gedempte Zuiderdiep in Stad zijn uitgesteld tot komend najaar. Komende maandag zou de eerste schop in de grond gaan, maar om horecaondernemers niet in de weg te zitten gebeurt dat pas later.

De stoep zou verdeeld over verschillende stukken twaalf weken worden opengebroken, precies in de periode dat de horeca hoopt weer inkomsten te halen door onder andere de terrassen te openen.

'Enige kans om geld te verdienen ontnomen'

Ondernemers uitten zich deze week dan ook 'verbijsterd' over de op handen zijnde werkzaamheden. ‘We balen flink met zijn allen. We lijden al acht maanden, en nu wordt deze enige kans om geld te verdienen dit jaar ons ook ontnomen', zei Gerry O’Donohue van de Ierse pub The Cabin donderdag.

Zo ver komt het dus niet, laat de Groningse wethouder Paul de Rook weten in een tweet. 'Er is een oplossing gekomen, goed nieuws voor het Zuiderdiep deze zomer. De werkzaamheden kunnen bij uitzondering worden verplaatst naar september', laat hij weten. Enexis spreekt overigens over begin oktober.

Werkzaamheden naar andere straat

De aannemer die de komende weken op het Zuiderdiep aan de gang zou, gaat nu in een andere straat aan het werk. Welke straat dat is wil een woordvoerder van Enexis niet zeggen, omdat de bewoners van die straat nog moeten worden geïnformeerd.

Ondernemers nog niet tevreden

Ondernemers aan het Zuiderdiep zeggen nog niet tevreden te zijn met het uitstel. 'Het liefst zien wij dat de werkzaamheden in november beginnen', zegt Gezinus Winters van Wadapartja, dat aan het Zuiderdiep zit.

'In oktober is de herfstvakantie, dan willen wij graag de omzet inhalen die we afgelopen oktober zijn misgelopen', zegt Winters.

'Net als Proeflokaal Mout, restaurant De Herbivoor en de kroeg The Cabin wil ik volledige graafrust in het terrasseizoen. We blijven daarom kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te kunnen stoppen.'

Lees ook:

- Ondernemers Stad vrezen mislopen terrasinkomsten door werk aan gasnet