Dertig belangstellenden voor Stones-expo in Der Aa-kerk: 'Het valt niet tegen'

Er kwamen vrijdag niet meer dan dertig mensen opdagen voor de expositie. Dat lijkt een beetje tegen te vallen, al is de organisatie niet ontevreden.

Weinig verwachtingen

'Het valt niet tegen', zegt organisator Marius Breukink. 'We hadden eigenlijk heel weinig verwachtingen van deze pilot. We zijn ook op hele korte termijn gevraagd om mee te doen. Daar zijn we dan ook gelijk op ingesprongen. De mensen kunnen zich ook nog steeds aanmelden hè.'

Reacties positief

De reacties zijn in ieder geval positief. Breukink: 'De mensen zijn heel blij dat ze toch nog even de Stones kunnen zien in Groningen.'

Eén van die blije fans is Jelle Tadema. 'Ze noemen mij ook wel superfan', zegt hij, 'omdat ik de hele zolder vol heb liggen met spullen, van elpees tot t-shirts. Hoe ver het is of hoe duur maakt mij niet uit: als ik er maar bij kan zijn.'

Als je de Stones over de hele wereld volgt, dan stelt een coronatest niks voor Jelle Tadema - Stonesfan

Een coronatest heeft hij daar wel voor over. 'Dat is maar een peulenschil', vindt hij. 'Zeker als je dat vergelijkt met het volgen van de Stones over de hele wereld. Dan is dit een makkie.'

Een impressie van de expo (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Allemaal heel veilig'

Aan de spelregels, waaraan de mensen zich eenmaal binnen moeten houden is niks aparts, zegt Breukink. 'Anderhalve meter afstand houden, elkaar de ruimte geven. En nee, geen mondkapje. Omdat men negatief getest is, is het allemaal heel veilig.'

