Waarschijnlijk nog geen Robben tegen Heerenveen

Langs het trainingsveld is het bij tijd en wijle genieten van de klasse van Arjen Robben. Het fanatisme straalt er nog altijd vanaf, maar ook het plezier is zichtbaar als de Bedumer achteloos een balletje hooghoudt tijdens het dribbelen.

Ontzettend dicht tegenaan

Robben zit er momenteel ontzettend dicht tegenaan, maar zal zondag waarschijnlijk nog niet bij de selectie zitten.

‘De kans is groot dat hij er nog niet bij is, maar in het leven moet je niks uitsluiten’, zegt trainer Danny Buijs over zijn sterspeler. ‘Het ligt vooral bij hemzelf. Als hij morgen na de laatste training aangeeft dat hij erbij is, dan is hij er wel bij. Maar op dit moment gaan we ervan uit dat hij er niet bij is. Als het wel zo is dan is het een aangename verrassing. En als het niet zo is, dan was het van tevoren duidelijk.’

Buijs moet het tegen de Friezen sowieso doen zonder Azor Matusiwa. De middenvelder die vorige week voor het eerst sinds januari weer een basisplek had, kreeg tegen VVV een rode kaart en is dus geschorst. Doelman Sergio Padt trainde vrijdag pas voor het eerst weer volledig mee, nadat hij in het begin van de week een lichte blessure opliep, maar hij is tegen Heerenveen vermoedelijk wel inzetbaar. Ko Itakura is daarentegen een groter vraagteken.

Hij heeft al een tijdje wat klachten, wat ook komt door een overvol programma Danny Buijs over Ko Itakura

‘Ko heeft de laatste paar dagen niet getraind’, zegt Buijs. ‘Hij heeft al een tijdje wat klachten, wat ook komt door een overvol programma’, gaat de oefenmeester verder. ‘Als andere spelers vrij zijn tijdens interlandweekenden, dan reist Ko vaak af naar Japan om interlands te spelen. Dan kun je op een gegeven moment tegen wat dingetjes aanlopen. Dat zie je terug in herstelscores, terwijl je dus ook met wat blessures te maken krijgt, zoals nu het geval is.’

Daniël van Kaam voor Matusiwa

Mocht Itakura niet inzetbaar zijn, dan zal Bart van Hintum op zijn plek in het hart van de defensie spelen. Door de afwezigheid van Azor Matusiwa krijgt Daniël van Kaam ook weer een kans op het middenveld.

Dammers sowieso

Wessel Dammers speelt sowieso in de Derby van het Noorden. De verdediger stond tegen VVV voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis. Buijs stelt hem zondag sowieso weer op.

‘Hij presteert en traint goed de laatste tijd. Tegen VVV kreeg hij de kans en heeft dat goed ingevuld’, aldus Buijs.

Ik hoop dat wij de tweede helft van de vorige editie spelen Danny Buijs

Eind februari speelden FC Groningen en sc Heerenveen voor het laatst tegen elkaar. In Friesland werd het toen 1-1 door een doelpunt van Tomas Suslov.

‘Ik heb hem teruggekeken omdat die wedstrijd nog vrij recent is. Ik verwacht wel eenzelfde soort wedstrijd, beide teams hebben veel dezelfde spelers, maar ik hoop dat we de tweede helft van die wedstrijd spelen. Heerenveen zal het andersom hopen’, besluit Buijs.

FC Groningen-sc Heerenveen begint zondag om 14.30 uur.

