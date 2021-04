Nog één afdeling Van Mesdagkliniek in quarantaine (update)

In de Van Mesdagkliniek in Groningen is nog één afdeling preventief in quarantaine. Tbs-patiënten daar zitten 24/7 op hun eigen kamer en mogen niet luchten. Familieleden maken zich zorgen over de quarantaine-omstandigheden.

'Mijn partner wordt gek, omdat hij letterlijk op een kamer van twee bij drie zit', vertelt een familielid. Iemand anders over een patiënt: 'Hij heeft heel veel stress. Het is onmenselijk gewoon.'

Aanvankelijk gingen twee afdelingen in quarantaine, later kwam er een derde bij. Bij de eerste twee afdelingen zijn inmiddels de quarantainemaatregelen opgeheven. Intussen zit dus nog één afdeling in quarantaine.

Wie verblijven in de Van Mesdagkliniek?

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (zoals het officieel heet) behandelt ongeveer 260 mannelijke tbs-patiënten. Ze hebben een delict gepleegd en meestal een straf uitgezeten in de gevangenis. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan worden ze in de Van Mesdagkliniek behandeld. Het uiteindelijk doel: Ze veilig laten terugkeren naar de samenleving'.

Twee naasten van twee verschillende patiënten benaderen RTV Noord, omdat ze de quarantainemaatregelen binnen de Van Mesdagkliniek 'onmenselijk' vinden. Ze willen alleen anoniem hun verhaal doen uit angst voor represailles. Hun gegevens zijn bekend bij de redactie.

Niet luchten, naar gezamenlijke ruimtes of verlof opnemen

Vanwege een coronabesmetting bij personeel moesten vrijdag twee afdelingen van ongeveer twintig personen in preventieve quarantaine voor minimaal vijf dagen. De tbs'ers verblijven dan de hele dag op hun eigen kamer. Luchten, gebruik maken van gezamenlijke ruimtes of verlof opnemen kan niet.

Volgens de naasten voelen die maatregelen oneerlijk. 'De mensen in de tbs-kliniek werken heel hard aan zichzelf', vertelt één familielid. 'Voor hen voelt dit als een afstraffing. Zo wordt dat ervaren, terwijl zij er niks aan kunnen doen. Het zijn de personeelsleden die besmet raken.'

Het zou volgens een partner van een patiënt niet de eerste keer zijn dat ze 24/7 opgesloten zitten op eigen kamer: 'Dit is al meerdere keren gebeurd. Bij hem op de afdeling al een stuk of vijf keer', vertelt ze.

Quarantaine schuurt met rechten van tbs-ers

Of je tbs-patienten 24/7 mag opsluiten in eigen kamer? Als je naar de wet kijkt schuurt het wel. Dat weet ook advocaat Hettie Cremers. Zij weet veel af van de rechten en plichten van gedetineerden en vertelde eerder al dat gedetineerden recht hebben op één uur luchten per dag vanwege het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

'Tbs'ers hebben zelfs meer rechten (dan gedetineerden red.)', legt Cremers uit. 'Bovendien hebben ze op grond van de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden recht op één uur luchten per dag.'

Van Mesdagkliniek kiest tussen twee kwaden

De directeur behandelzaken van Forint, waar de Van Mesdagkliniek onder valt, beaamt dat tbs'ers inderdaad recht hebben op een uur luchten per dag. 'Maar wij moeten ook zorgen voor een veilige plek voor iedereen en die twee dingen gaan niet altijd samen', stelt Harry Beintema.

Het is de kool of de geit in dit geval Harry Beintema - directeur behandelzaken Forint

Hij schetst een situatie waar gekozen moet worden tussen twee kwaden. 'Het is de kool of de geit in dit geval', zegt hij en noemt het een ingewikkeld probleem. Wanneer tbs'ers gaan luchten moeten ze door het gebouw waar ook andere groepen psychiatrische patiënten lopen, waardoor corona zich snel kan verspreiden.

Dat de quarantainemaatregelen zwaar zijn voor tbs'ers en familieleden beseft hij ook: 'Wij vinden dit ook heel erg en willen dit eigenlijk ook helemaal niet', geeft hij toe. 'Maar dit moet puur vanwege de infectiepreventie.'

Op het moment dat iemand binnen jouw gezin positief test, moet je ook 24/7 binnen blijven Harry Beintema - directeur behandelzaken Forint

Daarnaast wijst hij erop dat mensen thuis ook in preventieve quarantaine moeten wanneer er iemand in het gezin corona heeft: 'De regels die er zijn, gelden ook voor mensen binnen de tbs-kliniek', vertelt hij. 'Op het moment dat iemand binnen jouw gezin positief test, moet je ook 24/7 binnen blijven.'

De kliniek heeft verschillende afdelingen in groepen opgedeeld die als één gezin worden gezien. Het besmette personeel werkte in een groep waar twee afdelingen onder vallen en dus moeten beide afdelingen in preventieve quarantaine.

Naasten willen meer mogelijkheden tijdens quarantaine

Naasten van patiënten hopen dat er binnenkort tijdens quarantaine toch wat meer mogelijk is. 'Ze moeten regelen dat mensen minimaal een half uur kunnen luchten', zegt een familielid. Een goede kennis: 'Geef ze ter compensatie een uur of twee per dag een telefoon. Op die manier kunnen mensen contact zoeken met hun familie.'

Daarnaast storen naasten zich eraan dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd op de afdeling. 'Personeel blijft niet op anderhalve meter van cliënten', zegt ze. Mondkapjes zouden niet gedragen worden en soms krijgen patiënten een schouderklopje.

1,5 meter is 'niet te doen'

'Binnen de unit (afdeling red.) hanteren we de mondkapjes en de 1,5 meter niet', beaamt directeur Harry Beintema. 'Dat is niet te doen. Er staan gigantische tafels, stoelen en bankstellen. Net zoals bij jou thuis is het eigenlijk niet te doen als je met meerdere mensen woont.'

'Het zou mooi zijn als je het helemaal zou kunnen doen zoals thuis zodat je een gezin hebt met twee tot vier mensen, maar dat gaat in een tbs-kliniek natuurlijk niet.'

Dit bericht is aangepast, nu nog één afdeling in quarantaine zit

