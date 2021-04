Ollongren komt in juni met nieuw verdeelvoorstel gemeentefonds

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat de herverdeling van het gemeentefonds nog eens tegen het licht houden. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer, nadat onder meer het Groninger Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) vragen over de kwestie had gesteld.

Bijna alle Groninger gemeenten dreigen er bekaaid vanaf te komen wanneer de herverdeling van het gemeentefonds doorgaat.

Door het overhevelen van taken zoals de Jeugdzorg en de WMO kampen veel gemeenten in onze provincie met financiële tekorten en wanneer de nieuwe herverdeling van het landelijke gemeentefonds door zou gaan, zouden deze tekorten verder kunnen oplopen. Met name gemeenten als Stadskanaal, Oldambt en Midden-Groningen zouden door minder geld te krijgen extra hard worden getroffen, terwijl deze gemeenten het financieel lastig hebben. Zo zou Oldambt in de nieuwe berekening ruim 130 euro per inwoner per jaar minder ontvangen, in totaal een kleine vijf miljoen euro per jaar minder.

Eerder besloot de gemeenteraad van Stadskanaal niet te tekenen voor een sluitende begroting, om zo een duidelijk signaal af te geven. ‘Wat er precies gebeurt weten we natuurlijk niet, maar dat het ministerie niet direct met antwoorden komt maar met een nieuw model is veelzeggend’, reageert wethouder Erik Drenth (Midden-Groningen).

Minister Ollongren komt met een aanpassing nadat de Raad voor het Openbaar Bestuur, het adviescollege van de regering, haar een aantal vragen stelde over de herijking van het gemeentefonds.

‘De ROB heeft in een tussenbericht inzake de herziening van de verdeling van het gemeentefonds aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein’, schrijft Ollongren onder meer in de brief naar de Tweede Kamer. ‘Ook hebben de fondsbeheerders veel reacties en vragen gekregen van gemeenten. Deze reacties en de door u gestelde vragen geven de fondsbeheerders voldoende aanleiding om het verdeelvoorstel nog een keer kritisch tegen het licht te houden.’

Nieuw voorstel

Ollongren verwacht begin juni een nieuw verdeelvoorstel klaar te hebben. Tot die tijd leven Groninger gemeenten tussen hoop en vrees.

