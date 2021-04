Noorden hoopt op deel van 338 miljoen voor waterstof

Noord-Nederland krijgt mogelijk een deel van de 338 miljoen die in het Nationaal Groeifonds bestemd is voor de waterstofeconomie.

Dat het Noorden de hele mik krijgt, ligt niet de lijn der verwachting, ook regio’s als Rotterdam en Delft azen op het geld voor projecten om de groene waterstofeconomie mee aan te zwengelen.

Het geld is bedoeld om de onder meer de industrie en de chemie in de Eemsdelta-regio en de regio Emmen te laten overstappen op waterstof.

Bidbook

De New Energy Coalition heeft voor Noord-Nederland meegewerkt aan een soort ‘bidbook’ met de noordelijke plannen om de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds te overtuigen van nut en noodzaak. De New Energy Coalition is een soort netwerkorganisatie die overheden en bedrijven samenbrengt om over te stappen op duurzame energie.

De organisatie werkte daarbij nauw samen met de provincies Groningen en Drenthe. De komende tijd gaat de New Energy Coalition concrete projecten op papier zetten om een substantieel deel vanhet geld in het Noorden te laten landen.

‘Het ligt voor de hand dat de taart nu met elkaar goed verdeeld moet worden’, zegt directeur Marieke Abbink. ‘Het is nu natuurlijk zaak dat we met elkaar in Noord-Nederland hard aan de bak gaan. We willen het noorden goed voor de dag laten komen.’

Dat niet al het geld in de noordelijke provincies landt, is volgens Abbink geen bezwaar. ‘In onder meer Rotterdam en Delft werken ze ook aan projecten op het gebied van waterstof. Er zou ook goed samengewerkt kunnen worden.’

Volgens Abbink speelt daarbij ook een rol dat de ontwikkelingen op het gebied van waterstof uiteenlopen en de verschillende regio’s ieder hun eigen specialisme hebben.

'Belangrijke stap'

Abbink noemt het geld voor de waterstofeconomie een belangrijke stap, temeer ook nu Noord-Nederland in die ontwikkelingen een prominente rol gaat spelen. Eerder werd duidelijk dat de regio 438 van de EU krijgt om het verlies van 20.000 banen op te vangen als gevolg van het stopzetten van de gaswinning.

