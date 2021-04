Renate Groenewold: 'M'n vader zou hier als een grote trotse kerel rondlopen'

Voormalig schaatsster Renate Groenewold (44) runt tegenwoordig samen met haar broer Peter (39) een aannemersbedrijf en timmerfabriek in Stadskanaal. Elf jaar geleden hing ze haar schaatsen aan de wilgen en tegenwoordig werkt ze fulltime in het bedrijf en is ze aandeelhouder.

Het overlijden van hun vader, inmiddels zeventien jaar geleden, bracht hen nog dichter bij elkaar. 'Mama is heel trots', glimlacht Renate. 'Maar dan zegt ze wel: als pa er nog was geweest.... Mijn vader komt ook uit de bouw. En het was maar een heel klein mannetje. Maar hij zou hier als een hele grote trotse kerel rondgelopen hebben', mijmert ze.

Al sinds 2004 moeten Renate en Peter hun vader missen. Hij overleed aan kanker. Daarnaast verloor Peter vier jaar geleden z'n zoontje. 'Het heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. Ik krijg er nu gewoon energie van dat ik iets samen met Peter kan doen', vertelt Renate. 'We hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen', vult Peter aan.

'Als je iemand vertrouwt, is dat je zus'

In augustus 2008 begon hij voor zichzelf. Het werken bij z'n baas beviel hem niet meer. En op aanraden van z'n zus hakte hij de knoop door. De timmerfabriek en het aannemersbedrijf groeide als kool. Nadat Renate in 2014 afscheid nam als coach van de schaatssport raakte ze zijdelings bij het bedrijf betrokken.

'Toen het bedrijf zo hard groeide, was ik op zoek naar structuur', verklaart Peter. 'Dat heeft Renate natuurlijk vanuit haar sport meegekregen. Daarnaast was ik op zoek naar mensen in mijn omgeving die ik kon vertrouwen. En als je iemand vertrouwt is dat je zus', gaat hij verder.

'Het botst soms flink'

De onderlinge taakverdeling is helder. 'Ik doe meer de marketing en commerciële kant en Renate doet meer de interne structuur, organisatie en het personeelsbeleid', licht Peter toe.

Dat ze een topsportverleden heeft is nog dagelijks te merken in het bedrijf. 'Ze wil nooit opgeven. Ze neemt geen genoegen met 'nee' en ze wil altijd de beste zijn.' Op dat punt kunnen broer en zus elkaar goed vinden, maar soms botst het ook flink. 'Dan hoor ik hier op de gang ook wel: oh jee, broer en zus hebben weer een aanvaring', lacht Renate. 'Maar dat is ook altijd zo weer klaar.'

Ik heb nu weer andere stress Renate Groenewold

Bij de twee bedrijven samen werken inmiddels 46 mensen. Ze doen nieuwbouw, aanbouw en renovatie. Daarnaast maken ze zelf onder meer houten trappen en kozijnen. Door de grote vraag naar huizen is de orderportefeuille rijkelijk gevuld. 'Ik moet af en toe zelfs 'nee' verkopen', zegt de meervoudig wereldkampioene. 'Het is echt niet normaal.'

'Topsporter zijn is soms heel eenzaam'

Buiten haar werk om heeft Renate toch nog wat lijntjes met de sport. Zo is ze lid van de technische commissie van de internationale schaatsbond en begeleidt ze nog verschillende wielrenners en wielrensters, onder wie Lonneke Uneken uit Veendam. Al met al is haar leven behoorlijk veranderd na haar internationale schaatscarrière, maar zeker niet in negatieve zin.

'Ik heb nu weer andere stress. Maar topsporter zijn is soms een heel eenzaam bestaan. Daarnaast kijkt de hele wereld mee. En dat is in ieder geval nu niet het geval', lacht ze.

En broer Peter moet beamen dat het soms best handig is om een bekende zus te hebben die op hoog niveau heeft geschaatst. 'Het helpt wel. Maar uiteindelijk doet ons werk het grootste deel. Als ons werk goed is, komt er weer ander werk makkelijker naar ons toe', stelt Peter.

Carrière

Groenewold won in haar lange schaatscarrière twee keer zilver op de olympische drie kilometer. Ook veroverde ze op die afstand en op de ploegenachtervolging de wereldtitel. Het meest trots is ze op de wereldtitel allround die ze in 2004 in het Noorse Hamar won.

