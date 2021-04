Eigenaar Knoalster café kan niet wachten tot er weer gefeest kan worden

Een opvallende facebookpost: Koop nu je toegangsbewijs voor een after the lockdown party. Het is een initiatief van feestcafé De Twee in Stadskanaal. Zodra het kan willen ze los, in de eerste twee weekenden na de lockdown staan er vier feesten gepland.

‘Je moet het zien als een soort crowdfunding, normaal werken we nooit met entree’, legt Johnny Haandrikman uit. Samen met zijn broer Martin runt hij al ruim 17 jaar het café. ‘Het is een manier om ons te steunen in deze bizarre tijd.'

Het café in betere tijden (Foto: Eigen foto)

Drie wijn, twee baco's en tien shotjes

Zondagavond 15 maart vorig jaar moesten ook zij om zes uur ’s avonds de deur sluiten, net als alle andere horeca in Nederland. De eerste lockdown was een feit. In juli gooiden ze de deur weer open, onder strenge voorwaarden en met een vergroot terras. Johnny: ‘We hebben het geprobeerd, maar de natte horeca en coronaregels gaan gewoon niet samen.’

In een smal café waar mensen gewend zijn arm in arm te feesten met de nodige drankjes op, valt de anderhalve meter niet te handhaven. ‘Ze bestellen drie wijn, twee baco’s en ook nog eens tien shotjes’, legt Johnny uit. 'En dat moet ik ervoor zorgen dat ze op hun stoel blijven zitten.’

Het was fijn om even af te dwalen naar de herinneringen, we missen het Johnny Haandrikman - eigenaar café

Ook hadden de broers het gevoel dat er door handhaving met twee maten werd gemeten. Johnny: 'Elders in Stadskanaal werden ook coronaregels overtreden, daar werd niet ingegrepen.' En dus besloten de broers na een week of drie de zaak weer te sluiten. Het café ging in slaapstand en Johnny pakte zijn oude werk in de bouw weer op.

Sluiting horeca valt de familie zwaar

De broers komen uit een horecagezin. Hun ouders Jans en Roeli Haandrikman namen in de jaren tachtig petit-restaurant De Babbelaar over, eveneens een begrip in Stadskanaal. Dat het horecaleven plotsklaps stilviel valt zwaar. ‘Een paar weken geleden nog ben ik met een vriendin in ons lege café gaan zitten met de muziek snoeihard aan’, vertelt Johnny. ‘Het was fijn om even af te dwalen naar de herinneringen, we missen het.'

Interen op het spaargeld

Financieel redden de broers het wel. Het pand is aangekocht en ze hebben geen vast personeel. Toch zijn de maandelijkse lasten hoog, de overheidssteun dekt daar maar ongeveer de helft van. Johnny: ‘We hebben de zaak al jaren en zijn altijd spaarzaam geweest, maar een deel van dat spaargeld gaat er nu wel doorheen.’

Andere horecagelegenheden in Stadskanaal hebben het volgens hem een stuk moeilijker. Neem discotheek FOX van Jeroen van Broekhoven. 'Een prachtige uitgaansgelegenheid waar we echt trots op mogen zijn’. Juist door corona hebben de horecazaken elkaar meer omarmd. 'Ook FOX verkoopt al kaarten voor hun Secret Forest Festival', zegt Johnny met een knipoog.

Ik sta achter alle maatregelen. Als je hoort wat de ziekenhuizen zeggen kan het gewoon niet anders Johnny Haandrikman

De Babbelaar, de zaak die vroeger van zijn ouders was, heeft de deur moeten sluiten. De huidige eigenaar, Ferdy Hulsof, kwam er niet uit met de investeerder die geen lagere huurprijs wilde accepteren. ‘Mijn moeder woont er tegenover en ziet het elke dag leegstaan, dat doet pijn.’

Hopen op effect vaccinaties

‘Ik sta achter alle maatregelen’, zegt Johnny met een zucht. ‘Als je hoort wat de ziekenhuizen zeggen kan het gewoon niet anders.’ De geplande feesten komen er dan ook pas wanneer het echt kan. Eerst ging hij uit van oktober, nu hoopt hij dat door de vaccinaties en mogelijke sneltesten aan de deur de zaak in een stroomversnelling komt.

Martin en Johnny Haandrikman (Foto: Eigen foto)

18-plus

Zodra het café weer open mag, gaat er wel iets veranderen. De Twee wordt een café voor 18-plus. Iets wat vooral Johnny graag wilde. ‘Dit was het moment om dat te doen. We zijn minstens anderhalf jaar verder als we weer open mogen, dan is de groep die je voor het hoofd stoot erg klein.’ Immers, de klanten die voor corona nog zestien of zeventien waren, zijn straks ook allemaal achttien.

‘Ik betwijfel of de kroeg nog wel in zijn voegen zit na die eerste feesten’, lacht Johnny. ‘Onze formule is bekend bij de Knoalsters, het beloven ouderwets gezellige avonden te worden.'

Johnny mist alle klanten, het personeel, de dj's en zijn moeder. De meesten heeft hij al heel lang niet gezien of geknuffeld. 'Hou vol en hopelijk tot snel.'

