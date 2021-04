Na weken wachten mogen ook huisartsen vaccineren: 'Eindelijk, op weg naar de vrijheid'

Ter vergelijking: in Zeeland vaccineren huisartsen al sinds 15 februari. Bijna twee maanden later mag Groningen dus ook beginnen. 'In de planning was Groningen als laatste gepland', vertelt huisarts Bob Meijer uit Warffum licht geïrriteerd. 'Ik moet eerlijk zeggen dat dat mij dat toch een beetje stak... Maar het vaccin is er nu en daar gaat het om.'

Boven de zestig

Terwijl Meijer zijn verhaal houdt, lopen mensen rustig de Op Roakeldaishal binnen. Iedereen heeft een afspraak gekregen, waardoor het qua drukte rustig doorloopt. De huisartsen lopen rond en de GGD ondersteunt en coördineert de zaak.

Alleen mensen van boven de zestig jaar zijn welkom. Tot voor kort werden elders in het land ook mensen met het syndroom van Down en mensen met zwaar overgewicht geprikt met AstraZeneca, maar al die afspraken zijn afgezegd bij mensen jonger dan zestig jaar.

Een doosje met het AstraZeneca-vaccin (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Lang getwijfeld

Net als de huisartsen, wachten ook de mensen die het vaccin komen halen al lang op hun prik. De een kan niet wachten, de ander twijfelde tot het allerlaatste moment.

'Ik heb eerlijk gezegd een week lang getwijfeld', zegt een man. 'Ik had liever niet AstraZeneca, maar het is niet anders.' Het is een geluid dat ze in Warffum zaterdag meer horen. 'Het moet toch maar gebeuren', gaat de man verder. 'Ik sta voor de klas, dus ook in verband met mijn werk lijkt het me goed als ik gevaccineerd ben.'

Een andere vrouw keek juist uit naar de afspraak. 'Ik wil hem heel graag, het is een stap op weg naar de vrijheid', vertelt ze. De prik wil ze het liefst in haar linkerarm, vertelt ze opgewekt. 'Die gebruik ik wat minder.' Binnen de kortste keren is het vaccin gezet en mag de dame in kwestie doorlopen naar de wachtruimte.

Eén op de drie zegt af

In totaal hebben de huisartsen ongeveer driehonderd mensen uitgenodigd voor deze zaterdag in Warffum. Tien mensen worden thuis geprikt, de rest werd in de Op Roakeldaishal verwacht. 'We denken dat één op de drie mensen heeft afgezegd vanwege de onrust', vertelt huisarts Meijer. 'Ik sprak gisteren nog een vrouw. Die zei dat ze drie dagen niet heeft kunnen slapen, omdat ze bang is voor AstraZeneca...'

'Ik heb uitgelegd dat ik dat begrijp en dat het haar eigen keuze is, maar weet wel dat je dat een ander risico accepteert dat veel groter is. Het risico op corona. Daar was ze niet bang voor. Dat is iets wat ik niet begrijp, maar het is mensen hun eigen keuze.'

Een bakje met AstraZeneca-vaccins (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Eigen keuze

Ook mensen onder de zestig hadden wellicht de hoop dat ze dit weekend al een prik kunnen halen. Maar door het vaccinatiebeleid mogen alleen zestigplussers met AstraZeneca worden gevaccineerd. Meijer: 'Mensen vragen me waarom ze zelf niet mogen kiezen als ze bereid zijn het risico te accepteren. Dat vinden ze vervelend en dat kan ik wel begrijpen.'

Maar uiteindelijk doet het er niet toe wat de huisarts er van vindt, erkent hij zelf ook. 'Ons clubje dat we moeten prikken, die worden vandaag geprikt en daar zijn we heel blij mee.'

