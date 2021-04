Damwanden ringweg op verkeerde plek ingetrild: drie dagen extra overlast

Bewoners zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Verkeerd gemeten

De fout met het intrillen van de damwanden werd vorig jaar gemaakt, zegt woordvoerder Bert Kramer van Combinatie Herepoort.

'Toen hebben we er een hele partij damwanden ingetrild. Door een verkeerde inmeting zijn er aantal op de verkeerde plek gekomen. Een uitzetploeg moet de lijn uitzetten, waarna een andere ploeg ze erin trilt. Over een stuk van ongeveer dertig meter is dat niet goed gedaan. Op het totaal is het een fractie, maar we hadden het liever niet gehad.'

We kwamen erachter dat een deel van de wanden te dicht op de planken kwam te staan. Een kleine meter ongeveer Bert Kramer - Combinatie Herepoort

Kleine meter te ver naar binnen

De fout kwam aan het licht bij het werk aan de verdiepte ligging van de ringweg, waar onlangs mee begonnen werd.

Kramer: 'Bij het plaatsen van de wanden kwamen we erachter dat een deel daarvan te dicht op de planken kwam te staan. Een kleine meter ongeveer. Dat moeten we herstellen.'

Nieuwe erin, oude eruit

Het intrillen van de damwanden op de juiste plek begint aanstaande dinsdag (13 april) en duurt tot en met donderdag. Dat het werk overdag kan plaatsvinden, noemt Kramer een meevaller.

'Doordat we een pechhaven in de weg kunnen afsluiten, kunnen we veilig genoeg werken om het overdag te doen. Eerst gaan de nieuwe planken erin. Dan kunnen we de oude een stuk afzagen, grond erachter weghalen en vervolgens nog een stuk afzagen.'

Schade loopt in duizenden euro's

Door de fout pakt de verbouwing van de zuidelijke ringweg opnieuw duurder uit. Hoeveel precies kan Kramer niet zeggen.

'Maar dat loopt wel in de duizenden euro's. Je moet nieuwe damwandplanken kopen, er moet een stellage komen en je moet het werk herstellen. Maar dat bedrag is nog niet het ergste. De omwonenden hebben ook weer drie dagen overlast.'

Het project zelf loopt geen vertraging op door de fout. 'De werkzaamheden gaan momenteel behoorlijk vlot', stelt Kramer. 'Er gebeurt veel op de zuidelijke ringweg.'

