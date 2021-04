Warming up: FC Groningen - sc Heerenveen

Arjen Robben zit voor het eerst sinds 10 oktober 2020 weer bij de wedstrijdselectie van FC Groningen. Dit werd op zondag bekend. De Bedumer deed voor het laatst een kwartier mee in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0). Verder kwam de vleugelaanvaller alleen op de openingsspeeldag tegen PSV in actie.

De vorm: FC Groningen

Buijs stelde zich dit seizoen ten doel om de vijftig puntengrens te bereiken. Dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 2015/2016, toen eindigde de ploeg van Erwin van de Looi als zevende. Momenteel staat de FC op de zesde plaats in de eredivisie, met 46 punten.

Afgelopen week won FC Groningen met veel pijn en moeite de uitwedstrijd tegen VVV (0-1). Na een vroege rode kaart van aanvoerder Azor Matusiwa moest er zo’n zeventig minuten met tien man worden gespeeld. Verdedigend liet FC Groningen weinig steken vallen, maar aanvallend kon - op de laatste minuut na - geen vuist worden gemaakt. Toch heeft de ploeg een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd tegen de degradatiekandidaat. In de eerste twintig minuten werd goed gevoetbald en met tien man stond er een team dat bereid was om voor elkaar te werken.

De vorm: sc Heerenveen

De Friezen hebben momenteel maar liefst twaalf punten minder dan FC Groningen, wat zorgt voor een tiende plaats op de ranglijst. Het is opvallend dat Heerenveen al tien uitwedstrijden op rij niet meer heeft gewonnen. Op 1 november vorig jaar kon er voor het laatst drie punten worden bijgeschreven.

Vorige week was Heerenveen wel dicht bij een resultaat tegen Ajax, maar werd er ondanks meerdere mogelijkheden toch verloren (2-1). Joey Veerman krijgt de laatste weken veel complimenten over zijn goede spel op het middenveld en zal vanmiddag bijzondere aandacht van de spelers van FC Groningen moeten krijgen.

Waar moeten we op letten?

Mo El Hankouri is het afgelopen seizoen getransformeerd in een heel andere speler. Voorheen had hij weinig rendement, zag zijn acties vaak verkeerd gaan en werd hij regelmatig verguisd. Er lijkt bij de 23-jarige aanvaller iets te zijn veranderd. Tegenwoordig wordt hij bestempeld als een speler met het FC Groningen-dna. Iemand die niet zeurt en zich helemaal kapot werkt voor het team. Dat deed hij daarvoor ook, maar van een aanvaller mag ook aan de bal meer verwacht worden.

Doordat El Hankouri momenteel vanaf de rechterkant komt, gaat er meer goed. Hij is ook zakelijker geworden en bij tijd en wijle een ware plaag voor de verdediging van de tegenstander. Natuurlijk lukt nog niet alles en stranden zijn acties soms nog steeds, maar verguisd zal hij niet snel meer worden.

Historie

FC Groningen en sc Heerenveen stonden 31 keer eerder in eredivisieverband tegenover elkaar in Groningen. Negen keer gingen de bezoekers er met de volle buit vandoor, tien keer werd het gelijk en twaalf keer bleven de punten in Groningen. In 2018 speelde FC Groningen voor het laatst in de Groene Kathedraal tegen de Friezen. Het werd toen 2-0, dankzij goals van Django Warmerdam en Ritsu Doan. De laatste drie edities eindigde de Derby van het Noorden in 1-1.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – sc Heerenveen begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is er vanmiddag waarschijnlijk nog niet bij. Azor Matusiwa is geschorst en Ko Itakura is een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Itakura, Dammers, Te Wierik, Daniël van Kaam, El Messaoudi, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.

