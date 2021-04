Yogascholen op omvallen door lockdown; hopen op versoepelingen

Want yoga draagt volgens de actievoerders bij aan de fysieke en mentale gezondheid, bewustzijn, verbinding en vertrouwen. 'En dat is juist nu hard nodig', aldus de organisatie.

Onbegrip

Een van de deelnemers is Esther. Ze doet een half uur yogaoefeningen onder de rook van de Martinitoren. Daarna vouwt ze haar matje op en gaat ze naar een afspraak. 'Ik ben geen virusontkenner ofzo hoor', maakt ze meteen duidelijk. 'Maar ik begrijp gewoon niet dat we wel met z'n allen naar de McDonalds mogen en niet mogen sporten.'

Net als veel andere sportleraren, mogen ook yogadocenten al bijna een jaar - met een korte opening in de zomer - geen les geven. Steeds meer studio's en docenten vallen om, zegt organisator Marga Groenewold. De organisatie noemt de actie een flexibele demonstratie. De mensen die rondom de Grote Markt staat toe te kijken, zien meteen waarom.

De yogademonstratie op de Grote Markt trekt bekijks (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Wrange werkelijkheid

'Het is een wrange werkelijkheid dat de toegang tot ongezonde wegen en overconsumptie makkelijker gemaakt wordt dan naar plekken waar bewustwording en gezondheid centraal staan', zeggen organisatoren Marion Meijer, Marga Groenewold en Tineke Buursema. 'Wij yogadocenten zien het als onze taak om bewustzijn te vergroten en de aarde een mooiere plek te maken.'

'Ik heb al veel docenten zien omvallen', vertelt Groenewold. 'Best veel scholen zijn al dichtgegaan. Docenten hebben een andere baan moeten zoeken, omdat ze niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen.' Zelf heeft ze het geluk dat ze in het begin van de lockdown ook nog een andere baan had, waardoor ze met haar zaak nog niet is omgevallen.

Een van de deelnemers mediteert op de Grote Markt (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Negentig procent afgezegd

'Maar negentig procent van mijn opdrachten is afgezegd', aldus Groenewold. Ze mag wel buiten vier mensen tegelijk les geven, maar dat kan niet uit. De toekomst ziet ze ook somber in. 'Als de afstandsregel blijft, kun je maar de helft van je klanten bedienen.'

Behalve de aandacht voor hun eigen yogascholen, willen de docenten aandacht vragen voor een breder beeld qua gezondheid. Want daar is yoga goed voor, zeggen ze. 'Wij hebben laten zien dat we veilig en verantwoord op kunnen. Zolang de regels blijven zoals ze zijn, zitten wij in een machteloze positie.'

Lees ook:

- Het laatste nieuws in ons coronablog