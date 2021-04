Expeditie 1,5 meter: het Mysterie van Spijk

Een huisje hoog in de lucht steunend op een paal. Dat zoeken we in Spijk tijdens deze aflevering van Expeditie 1,5 meter. Het zoeken gaat nog niet zo makkelijk. De jongens Huub en Levi denken te weten waar het is. Maar als ze de bus begeleiden naar de plaats van bestemming dan staat er geen huisje hoog in de lucht.

Ook meneer Vegter en meneer Uilhoorn weten niet waar het huisje is. Zou het huisje dan niet in het Groningse Spijk staan maar in het Gelderse Spijk?

Expeditie 1,5 meter:

- De hut van Huub en Levi

- Kobus en Hannie zijn veertig jaar getrouwd

- Koffie bij de buren

- Tristian spaart voor een trekker

- De keuken van Eisse Knot is geopend

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere afleveringen: