Alles over de olympische ‘concurrentiestrijd’ van Henk Grol en Kim Polling

In Tokio mag er in elke gewichtsklasse slechts één judoka per land meedoen. Grol strijdt in de klasse boven honderd kilogram met Roy Meyer (29) om een plek op de Spelen, Polling doet dat in de klasse tot zeventig kilogram met Sanne van Dijke (25).

Iedereen vindt zichzelf de beste

Als het aan beide Groningse judoka’s ligt, is het nu al wel duidelijk. ‘Ik ben gewoon de beste’, aldus Grol. Polling zegt op haar beurt: ‘Ik twijfel er geen moment aan dat ik naar de Spelen ga.’ Aan de andere kant vinden beide judoka’s uit Brabant ook dat ze op de Spelen thuishoren. ‘Ik vind honderd procent dat ik heen moet’, zo meent Meyer. ‘Of ik heen ga? Ja’, zo is Van Dijke stellig.

De toon is gezet voor een interessant toernooi aan het einde van volgende week (16-18 april) in de Portugese hoofdstad. Polling en Van Dijke komen als eerste in actie, op zaterdag, in de klasse tot zeventig kilogram. Tijdens de twee eerdere meetmomenten wonnen beide judoka’s uitgerekend een keer van elkaar in de strijd om het brons. Vooropgesteld denkt Polling, die momenteel in haar woonplaats in Italië verblijft, dat er naar meer gekeken wordt, dan naar de drie meetmomenten van dit jaar.

‘Niet alleen de drie meetmomenten tellen’

‘Het is jammer dat het zo is overgekomen in de media dat het gaat om deze drie meetmomenten, want het gaat natuurlijk om veel meer. Eigenlijk was het meer zo, dat dit in december de enige drie toernooien waren die op het programma stonden. Nu lijkt het net alsof deze drie momenten, dé momenten zijn. Het zijn gewoon de laatste drie momenten van een traject dat uiteindelijk drie jaar heeft geduurd’, zo zegt Polling.

Van Dijke sluit zich daarbij aan. ‘De kwalificatie is natuurlijk wel langer dan deze drie toernooien, dus ik neem aan dat daar ook wel naar wordt gekeken. Ik kan me wel voorstellen dat de prestaties van nu een heel stuk relevanter zijn voor de beslissing.’

Enorm voordeel voor Polling

De prestaties in het verleden, geven een overweldigend voordeel aan Kim Polling. De Groningse pakte al eens een bronzen WK-medaille (2013), werd in totaal vier keer Europees kampioene (2013, 2014, 2015, 2018), won vier keer de Masters (2013, 2015, 2016, 2019) en pakte nog eens vijf Grand Slam titels. Van Dijke werd één keer (2017) Europees kampioene en in datzelfde jaar won ze een Grand Slam. Meer aansprekende titels won ze niet. Bovendien staat het in onderlinge ontmoetingen 6-1 in het voordeel van Polling, en is de Groningse (derde) Van Dijke (vijfde) inmiddels ook voorbij op de wereldranglijst.

Polling drie jaar uit de running

De afgelopen olympische cyclus heeft een ander beeld gegeven, doordat Polling bijzonder veel blessureleed heeft gekend. Na de Olympische Spelen van 2016 lag ze er een jaar uit door blessures aan haar ellebogen en haar knie. Vervolgens stond ze een jaar buitenspel door een hernia. Tot slot kon ze door een knieblessure en een corona-besmetting opnieuw een jaar niet judoën. Desondanks won ze tussendoor een Europese titel, een Masters en twee keer een Grand Slam.

‘Het is al de derde keer sinds Rio na een jaar er uit. En dan heb ik ook gewoon een paar maanden nodig om echt terug te komen. Ik ben nu wel klaar met elke keer die jaren eruit. Het is toch niet normaal? Ik heb sinds augustus 2016 drie jaar niet gejudood, maar dat is nu gewoon klaar’, lacht Polling.

‘Geen punt waarop Sanne beter is’

Ondertussen kon Van Dijke flink inlopen op de wereldranglijst, waardoor ze door de buitenwereld steeds meer werd gezien als concurrente. Polling ziet dat anders. ‘Ik kan geen punt bedenken waarop Sanne beter heeft gepresteerd dan ik. Ik heb meer punten gehaald in een jaar tijd, dan zij in twee. Natuurlijk, ze pakt wel medailles en ze heeft goed gepresteerd, maar ze laat het niet zien tegen de absolute wereldtop, en ik wel.’

‘Stijgende lijn’ Van Dijke

Van Dijke heeft haar eigen mening over de verhoudingen. ‘Ik denk dat het ook voor de corona-break close was. Als je kijkt naar de EK’s, WK’s en de Masters, dan was er niet een groot verschil tussen ons. Ik denk wel dat je ziet, en dat is dan misschien mijn eigen subjectiviteit, dat er bij mij wel een duidelijke stijgende lijn te zien is. En als je die gaat doortrekken naar de Spelen, dan ben ik natuurlijk de beste keuze.’

Polling bereidt zich voor op Spelen

Aan de andere kant gaat de judoka uit Zevenhuizen er op basis van haar prestaties al helemaal vanuit dat ze naar de Spelen gaat. ‘Ten eerste twijfel ik er niet over of ik naar de Spelen ga. Alles wat ik de afgelopen maanden gedaan heb, is me voorbereiden op de Olympische Spelen. De Masters, daar baalde ik natuurlijk wel van, want daar wilde ik echt wel graag een gouden medaille halen, om op dat toernooi een honderd procent score te houden. En Antalya de afgelopen week, ik doe daar alleen maar mee, niet omdat het een meetmoment is, maar voor mezelf, als voorbereiding.’

‘En Sanne, die wil per se een medaille pakken en die wil dan van mij winnen daar (in Tel Aviv, red.), terwijl ik al wel tevreden was met de manier waarop het judo ging. Toen was ik misschien wat nonchalant, ook omdat ik natuurlijk al zes keer van haar heb gewonnen. En vervolgens loop ik de hele partij achter de feiten aan. Maar goed, dat gaat me ook niet meer gebeuren. Sanne moet wel medailles halen, wil ze zichzelf serieus laten zien.’

Ik moet gewoon mijn ding doen Kim Polling - judoka

‘Ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen. Ik moet gewoon mijn ding doen. Ik wil heel graag een vijfde Europese titel, maar vergeleken met de wereldkampioenschappen, waar ik ook aan mee wil doen, en de Spelen, is het ook een onbelangrijk toernooi. Ik ben nu veel meer bezig met het programma richting de Spelen. Dus dat is het moeilijkste voor mij, dat ik die andere toernooien even uit mijn hoofd moet zetten en me nu volledig moet richten op het EK’, aldus Polling.

‘Als zij gaat, dan zal ik gaan steigeren’

Hoe graag beide judoka’s elkaar ook sportief af willen troeven, op persoonlijk vlak is de relatie goed. ‘Kim en ik kunnen prima met elkaar. We komen niet bij elkaar op verjaardagen of bij elkaar op de koffie, maar volgens mij is er wel wederzijds respect. Natuurlijk als zij gaat, dan zal ik gaan steigeren, en andersom gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren. Maar als je er achteraf met een open blik naar kunt kijken en je kunt je er bij neerleggen, dan denk ik niet dat Kim en ik problemen met elkaar hebben’, aldus Van Dijke.

Henk Grol en Roy Meyer zullen nooit vrienden zijn

Op dat vlak is het in de categorie van Henk Grol een ander verhaal. Grol en Meyer hebben geen goede persoonlijke band. ‘Roy en ik zijn geen vrienden en dat zullen we ook nooit worden’, zo is Grol duidelijk.

Meyer sluit zich daarbij aan en gaat er wat dieper op in. ‘Wij zijn absoluut geen vrienden, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit een hekel aan Henk heb gehad. Henk heeft natuurlijk heel indrukwekkende prestaties geleverd, en ik denk dat Nederland ook trots mag zijn op iemand die zoveel betekend heeft voor de topsport.’

Als de natuurlijke chemie er niet is, dan is die er niet Roy Meyer over zijn relatie met Henk Grol

‘Ik denk dat vriendschap er ook niet inzit. Ik denk dat je met sommige mensen een natuurlijke chemie hebt. Dat zul je op de werkvloer of in de klas ook hebben. En als die er niet is, dan is die er niet. En als je dat gaat forceren, dan gaat niemand daar blij van worden. Die animo is er ook niet van beide kanten, en dat is prima. We hebben elkaar in het verleden wel eens gefeliciteerd, maar nu voor de Olympische Spelen zal dat niet snel gebeuren, denk ik’, aldus de Brabander.

Resultaten ruim in het voordeel van Grol

Over de afgelopen meetmomenten is de stand als volgt: Grol pakte brons bij Masters in Qatar, waar Meyer in de eerste ronde werd uitgeschakeld. bij de Grand Slam van Tel Aviv deed Grol niet mee en eindigde Meyer als vijfde, na een nederlaag in de partij om het brons tegen landgenoot Jur Spijkers. Grol (zevende) staat hoger op de wereldranglijst dan Meyer (negende). Beide judoka’s stonden overigens nog nooit tegenover elkaar.

Ook in het verdere verleden won Grol ook veel meer aansprekende medailles dan Meyer. Zo pakte de oud-Veendammer een gewichtsklasse lager al twee keer olympisch brons (2008, 2012), drie keer WK-zilver (2009, 2010, 2013), drie keer EK-goud (2008, 2015, 2016), drie keer EK-zilver (2009, 2010, 2013) en de Grand Slam van Parijs (2011).

Sinds Grol samen met Meyer in de zwaarste gewichtsklasse zit, heeft hij in totaal acht medailles gewonnen, waaronder de Grand Slam van Osaka in 2018 en de Grand Slam van Parijs in 2020. Meyer pakte twee keer het eremetaal, beide in 2019, namelijk Grand Slam-goud in Abu Dhabi en WK-brons in Tokio.

'WK-medaille is wel heel belangrijk'

Vooral op die WK-medaille vestigt Meyer veel hoop. ‘Ik vind honderd procent dat ik heen moet, omdat ik geloof dat ik de beste kansen heb op de Spelen. Ik heb het laten zien op de wereldkampioenschappen, dat is misschien wel het sterkste toernooi binnen de judowereld, nog sterker dan de Olympische Spelen. Dat is wel heel erg belangrijk en ik geloof dat daar goed naar gekeken gaat worden.’

‘Henk Grol heeft natuurlijk een indrukwekkende palmares. Die drie WK-medailles zijn wel in de -100 categorie. Dat is een andere gewichtsklasse en een heel ander soort judo. Desondanks laat hij wel zien dat hij goed kan judoën, en hij heeft ook als zwaargewicht ontzettend veel medailles gewonnen, maar daar zit geen WK-medaille tussen.’

‘Die WK-medaille is wel heel belangrijk. Ik heb daar ook over rondgevraagd bij andere landen, die met een vergelijkbare situatie zitten, hoe zij daar naar kijken. En daar komt keer op keer naar boven dat dat toch wel het zwaarste weegt. Desondanks vind ik wel dat je op andere toernooien moet laten zien dat je fit bent en een soort vormbehoud moet tonen’, aldus Meyer.

‘Ik ben gewoon de beste’

Grol kijkt er heel anders naar. ‘Het ziet er allemaal heel goed uit. Ik kom bijna bij ieder toernooi op het podium. Ik ben bij de Masters op het podium gekomen en heb in Tel Aviv niet gejudood. Mijn concurrent had twee keer niks. Kijk maar naar de medailles die ik gehaald heb in de resultaten die meetellen, en dan sta ik gewoon 6-2 voor in medailles. De resultaten van voor dit jaar tellen ook gewoon mee. Ik ben gewoon de beste’, aldus Grol, die nog kort terugkijkt op alle olympische cycli die hij heeft meegemaakt.

Het kan niet missen dat ik naar Tokio ga Henk Grol

‘In 2008 had ik hele heftige concurrentie. Erger dan nu. Toen moest ik echt iedere wedstrijd goed zijn. En in 2012 en 2016 had ik geen concurrentie. En ja, nu heb ik een soort benoemde concurrentie. Ik heb de laatste jaren geen steekjes meer laten vallen. Ik ben eigenlijk overal goed geweest. Ik ben er gewoon hartstikke trots op dat ik zoveel mooie resultaten heb mogen neerzetten.’

‘Het kan niet missen dat ik naar Tokio ga. Ik zou niet weten wat het EK daar nog voor verandering in aan zou kunnen brengen. Ik weet gewoon dat het eindigt over drie maanden, dus ik probeer er ook zoveel mogelijk van te genieten’, aldus Grol.

Programma

De Europese kampioenschappen in Lissabon beginnen volgende week vrijdag. Kim Polling en Sanne van Dijke komen zaterdag in actie in de klasse tot zeventig kilogram. Henk Grol en Roy Meyer zijn zondag aan de beurt in de klasse boven honderd kilogram.

