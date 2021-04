Donar krijgt enorm pak slaag van koploper Leiden

Fel duel onder de basket tussen Brandwijk (in het witte shirt) en Leiden-speler Nzekwesi (Foto: Orange Pictures)

De basketballers van Donar kwamen er zaterdagavond geen moment aan te pas tegen lijstaanvoerder ZZ Leiden. De Groningers moesten in MartiniPlaza een grote nederlaag slikken: 72-96.

Na een aardig begin draaide Leiden het al snel om en nam een steeds groter wordende voorsprong. Bij een tussenstand van 10-10 zette de koploper een run in die nooit meer ingehaald werd door de Groningers. Donar deed er alles aan, maar het met scherp schietende Leiden was de thuisploeg op alle fronten de baas. Na tien minuten basketbal stond het al 15-33.

Achterstand groeit

In het tweede kwart kwam de ploeg van coach Ivan Rudez geen moment dichterbij. Sterker nog, de voorsprong van de bezoekers groeide gestaag. Na 26-43 werd de rust uiteindelijk bereikt met een tussenstand van 33-58. Donar had geen antwoord op de schotpogingen van Riley Lachance en Jeffrey Vinke die de ene na de andere driepunter door het netje lieten suizen.

Gat nog groter

De Groningers kwamen ongetwijfeld met goede bedoelingen weer uit de kleedkamer, maar in de stand was dit niet terug te zien. Leiden bleef scherp spelen, liet de bal snel rondgaan en rondde keer op keer fraai af. Na dertig minuten basketbal was het verschil opgelopen tot een ontluisterende 34 punten: 50-84.

Stand

In het laatste kwart was het duel allang gespeeld. Donar deed wat het kon, maar dat bood geen enkel uitzicht meer op een comeback. Leiden speelde de wedstrijd rustig uit en verstevigde met deze zege hun leidende positie in de Elite A.

Topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jarred Ogungbemi-Jackson met negentien punten. Donar heeft 24 punten uit 19 duels en blijft derde in deze tussenronde van de Dutch Basketball League.

Resterend programma

Er staan nog twee duels in de Elite A op het programma voor Donar. Volgende week zaterdag 17 april eerst uit tegen Den Helder Suns waarna de Groningers afsluiten op woensdag 21 april in Rotterdam vs. Feyenoord. Daarna beginnen de play-offs om het landskampioenschap.