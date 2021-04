Coach Rudez: 'Sommige spelers misten de benodigde urgentie'

Rudez speelde met een rotatie van tien spelers, maar had daar na afloop spijt van. 'Misschien heb ik teveel gevraagd van de spelers die net terug zijn, zoals Justin Watts. Thomas Koenis kan ook nog niet alles geven en maar een bepaald aantal minuten spelen. Het is een waardevolle les voor mij. Zo weet ik hoe ik het in de volgende wedstrijd anders moet doen.'

Teveel zelfvertrouwen

De coach proefde na de zege tegen Zwolle extra zelfvertrouwen bij zijn ploeg, maar dat vertaalde zich op een verkeerde manier tegen Leiden. 'Bepaalde spelers op bepaalde posities legden niet genoeg urgentie in hun verdedigende spel. Dit moet ik analyseren. Elke week moeten we iets leren. De play-offs en de strijd om de beker komen eraan. We moeten met meer intensiteit trainen. Dit kon ik met sommige spelers niet doen omdat ze terugkomen van blessures. Dan is dit het resultaat,' besluit Rudez.

Weer trage start

Forward Willem Brandwijk zag dat zijn ploeg opnieuw aan een trage start ten onder ging. 'Het hele seizoen kampen we hier al mee, maar herstellen ons ook vaak in het tweede kwart. Vandaag niet. Na twee kwarten heeft Leiden 58 punten gescoord tegen ons in MartiniPlaza. Wij hebben hun in het zadel geholpen. Dat mag gewoon niet gebeuren. Een sterk team als Leiden straft zo'n mislukte start keihard af.'

Frustratie

Topscorer aan Donar-kant Jarred Ogungbemi-Jackson was gefrustreerd na de nederlaag. 'We mogen zo niet beginnen aan een wedstrijd,' aldus een aangeslagen Jackson. 'Er zijn geen excuses meer, het moet echt beter. Basketbal gaat over intensiteit, passie, emotie en slimheid. Vooral dat laatste is erg belangrijk. Ik blijft positief, ben in slechtere situaties geweest en er toch weer bovenop gekomen. Duidelijk is dat we het nu moeten gaan tonen want de beslissende fase van het seizoen breekt aan.'

