'Tientjes' voor de bierpot bij Rugbyclub Groningen ingezet voor coronatests

Voor het eerst sinds oktober wordt er weer competitie gespeeld in de ereklasse rugby. RC Groningen verliest bij de hervatting van het seizoen met 39-0 van 't Gooi. Het resultaat is zaterdagmiddag van onderschikt belang. De spelers stillen hun 'huidhonger' met scrums, harde tackles en niet te vergeten de omhelzingen na een score.

Publiek is niet welkom. Alleen de vele wisselspelers van beide teams zorgen voor nog een beetje sfeer langs de lijn. De wedstrijd is voor de verplichte thuisblijvers via een livestream te volgen. De eerste helft is er voor de Groningse aanhang eentje om snel te vergeten. Na veertig minuten staat de thuisploeg achter met 34-0. Er is geen enkel dreigend moment de noteren richting de achterlijn van de tegenstander.

'We zijn weer los. Aan het resultaat is wel te zien dat we echt weer moesten opstarten. Maar we hebben ons goed hersteld in de tweede helft en weer lekker kunnen ballen', zegt aanvoerder Tim de Vries na de korte nabespreking op het veld.

Het bier is ingeruild voor de coronatest. De spelers vinden het dat wel waard Koos de Kleijne, teammanager Rugbyclub Groningen

Lekker om weer te spelen

De coach geeft wijzend naar het scorebord ook aan dat de grote nederlaag voor hem van minder belang is. Hij geeft vooral aan dat er de komende week gewerkt moet worden aan details. Vooral de line-outs zullen beter moeten. Hij gebruikt veel jeugdige spelers in de eerste krachtmeting na een half jaar.

Joep Boerema is daar een van. 'Het is natuurlijk leuk om als jonge jongen in de ereklasse te spelen. Je leert echt heel veel van de ervaring van je teamgenoten. Voor de rest is het lekker om weer te spelen.'

Om dat 'lekker spelen' mogelijk te maken, moeten de coronaregels wel nageleefd worden. Twee uur voor aanvang van de wedstrijd worden alle spelers getest. Dat gebeurt door eigen opgeleide testers in het clubhuis. Bij zo'n dertig rugbyers en staf wordt een test afgenomen.

Bier ingeruild voor coronatest

De kosten daarvan worden afgedekt door een sponsor, maar ook de bierpot van het eerste team wordt hiervoor gebruikt. 'Het is ongeveer een tientje per week dat ze moeten inleggen. Voorheen betaalde iedereen een tientje voor de bierpot om daar lol van te hebben. Het bier wordt ingeruild voor een coronatest. Dat vinden ze het allemaal wel waard', legt teammanager Koos de Kleijne uit. Hij vraagt de selectie ook regelmatig om in hun privéleven sober te leven om zodoende niet met corona besmet te raken.

Twee keer trainen per week trainen en een wedstrijd is dan de ideale uitlaatklep. 'De afgelopen tijd was voor mij pittig en saai. Je hoort de term 'huidhonger' van mensen wel vaak. De gemiddelde rugbyer heeft daar extra last van,' stelt De Vries. Zijn ploegmaat Boerema is het daar wel mee eens: 'Er weer lekker hard ingaan heb ik wel gemist inderdaad. Verder heb ik ook try-honger. In het team ben ik winger en ik wil punten scoren. Ik hoop dat dat de volgende keer wel gaat lukken.'

Wel weer douchen

Daarvoor is volgende week in de uitwedstrijd tegen Den Bosch een nieuwe kans. Voor nu is het vooral nagenieten. Niet van de uitslag, maar van de hervatting van de competitie. De nazit in het clubhuis zit er nog niet in.

'Het is inpakken en wegwezen. Gelukkig mogen we vanaf vandaag hier wel weer douchen omdat iedereen negatief getest is. Een biertje drinken zal voorlopig thuis op de bank moeten gebeuren', geeft De Vries tot slot aan.

