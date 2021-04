'Help me through the night is het enige nummer dat ik altijd speel bij mijn concerten...'

Roon, die woont in Westerland bij Den Helder, werd in het begin van de 21ste eeuw voor het Groninger publiek bekend met zijn eigen prachtige versie van 'Help me through the night', een cover van het liedje van oom Ede.

Je merkte een soort van blijdschap

'Vooral in het begin van mijn concerten kwamen er ook een groot aantal mensen die wel eens wilden horen wat voor muziek de oomzegger van Ede maakte. je merkte ook een soort van blijdschap dat ze een familielid van Ede konden ontmoeten. En nog steeds kom ik mensen tegen die verhalen hebben over hem'.

Dat waren dan vaak mensen die bij hem in de buurt hadden gewoond of bij hem in de klas hadden gezeten.

Roon Staal is nog steeds trots op dat hij een oom had die zo'n rijk publiek heeft gehad (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Roon was nog een kleuter toen hij Ede een paar heeft ontmoet. het meeste is hem nog de uitvaart van zijn oom bijgebleven. Wel heeft hij het wel eens met zijn vader Hero, de broer van Ede, over de overleden zanger gehad.

Op jonge leeftijd verloren

'Laatst vertelde mijn vader nog een herinnering aan Ede, dat hij met hem en een vriend in de auto van Amsterdam naar Groningen reed. Mijn vader had denk ik een goede band met Ede. Er was natuurlijk ook een soort verdriet dat hij zijn broer al op jonge leeftijd heeft verloren.'

De opname van de cover van 'Help me Through the Night' begin 2000 is te danken aan oudere broer Roelf. 'Hij heeft het nummer uitgezocht. We namen meerdere nummers op en het is eigenlijk logisch dat je dan ook een keer een nummer van Ede doet. maar dit pakte wel heel heel goed uit.'

Credits voor mijn broer

Broer Roelf deed ook de opname en heeft er in de compositie een tussenstuk aan toegevoegd. 'Dat zijn de volle credits voor mijn broer'. Bij de opnames sloegen de broers een nacht over om het nummer met de auto op tijd bij de inmiddels overleden Ejo Dreise in de studio van RTV Noord te brengen.

'Help me Through the night is het nummer dat de mensen nog steeds heel graag horen. Het is het enige nummer dat ik altijd speel bij mijn concerten', aldus Roon Staal.

In de muziekkamer van Roon Staal (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Deze en nog meer anekdotes van Roon over de muziek en de mens Ede Staal in aflevering 32 van Credo.

