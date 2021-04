Restaurant met eigen bezorgdienst krijgt minder steun: 'Dit is scheef'

Ondernemers kunnen tijdens de coronacrisis gebruikmaken van twee steunmaatregelen. Met de NOW-regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zorgt voor compensatie van omzetverlies.

Hoe loopt de steun scheef?

Die laatste regeling zorgt volgens de Groninger restauranthouder, die anoniem wil blijven, voor scheefgroei in steun. Dat zit als volgt: ondernemers die met bezorgdiensten werken, mogen de kosten daarvan aftrekken van hun omzet. Daardoor valt hun netto-omzet lager uit. Dat bedrag vergelijkt de overheid met de netto-omzet in een normaal jaar, om te bepalen op hoeveel steun een ondernemer recht heeft.

Persoonlijk en als redelijk kleinbedrijf loop ik hierdoor zo'n 15.000 euro mis. Een bedrag dat ik ook niet kan missen Restauranthouder in Stad

Restauranthouders die investeren in een eigen bezorgdienst, mogen die kosten niet aftrekken en houden dus een hogere netto-omzet over. Het verschil met een normaal jaar is dan ook minder groot, wat weer een lager bedrag aan steun oplevert.

Verschil in steun vooraf niet bekend

'Als ik netto honderd euro omzet, is dat honderd euro', legt de ondernemer uit. 'Mijn collega die met bezorgdiensten werkt, heeft dan niet ook honderd euro omzet, maar 70 euro. De extra omzetdaling wordt dan voor 70 á 80 procent gecompenseerd, terwijl ik de kosten zelf moet betalen.'

De ondernemer baalt ervan dat hij vooraf niet gewezen is op dat verschil. 'Persoonlijk en als redelijk kleinbedrijf loop ik hierdoor, ten opzichte van de andere keuze, nu zo'n 15.000 euro mis. Een bedrag dat ik ook niet kan missen.'

Alles is erop gericht zo snel mogelijk geld op de rekening van getroffen ondernemers te krijgen Woordvoerder RVO

Wat zijn vaste lasten?

Ook volgens Joris van Berkel lijkt het erop dat de steun scheef gaat. Hij is de oprichter van platform Horeca Groningen, een onafhankelijke bestelwebsite voor Groningse horecaondernemers, ongeacht de bezorg- of afhaalmethode. Van Berkel houdt wel een slag om de arm.

‘De TVL is een tegemoetkoming van je vaste lasten. En de aanschaf van een fiets is geen vaste last. Het gaat om de huur van je pand, wat ben je ongeveer kwijt om normaal te blijven bestaan? Dat je als ondernemer investeert in eigen fietsen, kun je zien als een risico dat zich uiteindelijk moet uitbetalen. En dat gebeurt nu niet via de TVL.’

'Geen tijd voor maatwerk bij steunpakket'

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bevestigt dat er sprake kan zijn van scheefgroei. Volgens woordvoerder Birgit Oosterhuis is de steunregeling 'in korte tijd opgezet om ondernemers zo snel mogelijk te helpen'. Tijd voor maatwerk was er daarbij niet.

'Alles is erop gericht om zo snel mogelijk geld op de rekening van de getroffen ondernemers te krijgen. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met individuele situaties of keuzes van ondernemers. Als we dat wel zouden doen, zou dat betekenen dat we die snelheid verliezen, hetgeen geen wenselijke situatie is.'

'Fouten in regeling moet je corrigeren'

De ondernemer in kwestie kan weinig met de reactie van de RVO.

'Ik snap dat de regeling onder druk tot stand is gekomen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar dat mag een evenwichtige basis nooit in de weg zitten. Als er fouten in zitten, moet je die corrigeren. Dan moet je niet zeggen: het is wat het is. Dit zorgt voor een scheef speelveld en ik kan slecht tegen rechtsongelijkheid.’

Ben of ken je een ondernemer met soortgelijke ervaringen? We komen graag met je in contact. Mailen kan naar sslager@rtvnoord.nl.

De restauranthouder in kwestie wil anoniem blijven omdat zijn kritiek er mogelijk toe leidt dat de regeling wordt aangepast. Dat kan nadelig uitpakken voor ondernemers die een contract hebben afgesloten met een bezorgdienst. De naam van de ondernemer is bekend bij de eindredactie.

