Pekelder tennisverenigingen strijden voor behoud van hun subsidie

‘Wij krijgen al zeker twintig jaar geld van de gemeente voor het onderhoud, maar via via hoorden wij ineens dat dit wordt stopgezet.’ Joop Gelling van tennisvereniging LTC in Oude Pekela baalt behoorlijk. ‘Ja, zoiets valt rauw op je dak.’

Pekela zit krap bij kas en zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen. Zij is daarbij uitgekomen bij twee tennisverenigingen in de gemeente. Die krijgen jaarlijks zo’n 5700 euro.

Subsidie

Tennisvereniging LTC in Oude Pekela en TC in Nieuwe Pekela hebben baat bij de subsidie. Gelling: ‘Dat is een afspraak met de gemeente die al loopt sinds 1994. Wij zorgen voor het onderhoud van de banen en het park, de gemeente draagt daar financieel aan bij. In totaal is die subsidie zo’n vijftien procent van onze totale begroting.’

Henk Jan Lesterhuis van de tennisvereniging in Nieuwe Pekela: ‘In dat contract staat onder andere dat de gemeente de subsidie alleen kan stoppen als er sprake is van een wanprestatie. Dat wij bijvoorbeeld de banen of het park laten verslonzen. Maar dat is niet het geval. Wij hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de maatregel.’

Via via

Het steekt beide clubs ook flink dat zij het nieuws in eerste instantie niet van de gemeente hebben gehoord. ‘Via via hoorden wij wel geruchten, maar een officieel bericht van de gemeente bleef uit. Pas vier maanden na de beslissing kwam de gemeente ons erover vertellen, zegt Gelling.

De gemeente erkent dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient. Pekela schrijft: ‘De tennisclubs hadden eigenlijk moeten worden gehoord voordat de subsidies zouden worden beëindigd. Dat dit niet is gebeurd, is onzorgvuldig.’

Wat nu?

De vraag is nu: blijft de maatregel staan of krijgen zij alsnog (een deel van) hun subsidie? Lesterhuis: ‘Wij begrijpen echt wel dat er bezuinigd moet worden, maar om nou van bijna zesduizend euro ineens terug te gaan naar nul, dat is wel heel erg rigoureus.’

Komende woensdag buigt de gemeenteraad zich over het onderwerp. Gelling: ‘Ik heb geen idee wat daar uit komt, ik kan alleen maar hopen.’

Lees ook:

- Hockeyclub uit Winschoten zet zinnen op roze veld