Expeditie 1,5 meter: emoe Piet is vader geworden

Het is met gevaar voor eigen leven om langs emoe Piet te lopen. De grote loopvogel beschermt zijn net geboren kuikens in Boerakker. Emoe Grietje is de moeder van de kuikens, maar zij is niet bij de jongen te vinden. Grietje is bij wijze van spreken alweer op zoek naar een andere vent.

Bij deze vogelsoort is het zo dat de hen de eieren legt en de haan het nest maakt en de eieren uitbroedt. Het team van Expeditie 1,5 meter ging vandaag op kraamvisite bij de struisvogelhouderij van familie de Kreij in Boerakker.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Vaccineren in Leek

- Een nieuwe pop in de straat

- Mee met Jelte de incidenten fotograaf

- De uilen in de Wilp



Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

