FC Groningen verliest bij rentree Robben van sc Heerenveen

FC Groningen heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen met 0-2 verloren. Arjen Robben viel in de 78e minuut in, maar kon het tij niet meer keren. De goals kwamen op naam van Henk Veerman (penalty) en Halilovic.

FC Groningen blijft wel zesde in de eredivisie met 46 punten uit 29 duels. De penalty voor sc Heerenveen ontstond na een lichte aanraking van Gudmundsson ten opzichte van Floranus. Scheidsrechter Higler liet eerst doorspelen, maar werd teruggefloten door de VAR. Na het bekijken van de beelden ging de bal alsnog op de stip. Veerman schoot de bal koelbloedig achter doelman Padt.

Hoop

Het inbrengen van Robben bracht hoop in de Groningse harten. Hij kwam tot een aantal goede dribbels, maar wist er geen kans mee af te dwingen. De beslissing viel in de 86e minuut toen de bezoekers een counter prima uitspeelden. Joey Veerman bracht de bal voor en Halilovic kon tot scoren komen. Vlak voor tijd kon Robben nog een keer uithalen na een combinatie met Joosten, maar zijn schot ging naast.

Geen beloning

De groen-witten vergaten zichzelf in de eerste helft te belonen voor het goede spel. Kansen van Strand Larsen en Da Cruz werden niet benut. Vooral Da Cruz kreeg een grote kans. Hij kon alleen af op Mulder, maar wist de doelman van Heerenveen niet te passeren. Het veldspel was prima in deze fase. Heerenveen kwam er niet aan te pas, maar de Groningers wisten zich dus geen raad met de kansen.

Op slot

In de tweede helft groeide Heerenveen steeds meer in de wedstrijd en namen de controle over op het middenveld. De Friezen wisten ook druk te houden op de verdediging van FC Groningen. De thuisploeg kwam er niet meer echt uit en wist geen kansen meer af te dwingen. De benutte penalty van Henk Veerman gaf Groningen nog twintig minuten om tot de gelijkmaker te komen, maar de goal van Halilovic gooide het duel op slot.

PSV-uit

Komend weekend komt FC Groningen niet in actie omdat de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en Vitesse dan afgewerkt wordt. Op zaterdagavond 24 april komen de groen-witten weer in actie. Dan staat de uitwedstrijd tegen PSV op het programma. Dit duel in Eindhoven begint om 20.00 uur.

