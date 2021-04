Robben: 'Beloning voor het niet opgeven en harde werken'

De wedstrijd tegen sc Heerenveen was eigenlijk een bonus voor Robben. 'Eigenlijk zou ik over twee weken pas terugkeren, maar het ging goed deze week. Toen hebben we besloten om toch tien minuten, een kwartier te kunnen invallen.'

Robuuster worden

Het was weer wennen en dat was te merken. 'Ja, tijdens de eerste balcontacten voelde ik dat wel even. Het gaat nu om uren te maken, robuuster worden. Ik hoop tegen PSV ook weer de nodige minuten te kunnen maken en ben totaal nog niet bezig met mijn verdere toekomst. Per dag kijken hoe het zich ontwikkelt,' aldus Robben.

Teleurstelling

FC Groningen-trainer Danny Buijs was zwaar teleurgesteld na de nederlaag tegen sc Heerenveen. 'Na de eerste 25 minuten, waarin wij de betere waren, hebben we de grip op het middenveld verloren. Uiteindelijk loop je dan op basis van de tweede helft tegen een verdiende nederlaag aan. Voetballend hebben wij aan de bal nog niet het niveau van de middenvelders van Heerenveen. We krijgen een paar kansen, die moet je dan wel maken.'

Domper

Sergio Padt wist FC Groningen met een aantal goede reddingen nog lang op de been te houden. 'Een domper deze nederlaag. Als je heel eerlijk bent verlies je terecht, alleen was het niet nodig geweest.' Zoals vaker begon Groningen goed, maar kon het de kansen niet afmaken. 'Dat is toch voetbal. Aan de andere kant zit ook een trainer die dingen kan wijzigen. Nu is het verschil tussen ons en Heerenveen negen punten,' besluit Padt.

