Aanwonenden Rhederweg Bellingwolde: 'Auto's halen hier in met 120' (update)

Op de provinciale weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. ‘Maar er wordt een racebaan van gemaakt’, zegt Dirk Jan Hoving, die er woont. ‘Landbouwvoertuigen worden hier ingehaald door automobilisten die 100 of 120 rijden. En ’s nachts is het helemaal feest’, vult buurman Engelhard Velthuis aan.

Hier had allang een doorgetrokken streep op de weg moeten staan Aanwonende Dirk Jan Hoving

Gelijk vanuit huis de weg op

Langs de weg ligt geen fiets- of voetpad. ‘Je gaat gelijk vanuit je huis de weg op. Hier had allang een doorgetrokken streep op de weg moeten staan, zodat er niet meer wordt ingehaald. De maximumsnelheid moet omlaag naar 60’, vindt Hoving.

‘Vroeger was dit een landweg’, gaat hij verder. ‘Het aantal auto’s dat hier toen op een dag langs kwam, was op één hand te tellen. Nu is dat wel anders.’

Levensgevaarlijk met een rolstoel

Velthuis maakt zich vooral zorgen om zijn vrouw. ‘Het gaat wat minder met haar en buiten moet ze in een rolstoel. Maar langs deze weg met een rolstoel is levensgevaarlijk en door de berm wil niet. Dan komt ze vast te zitten.’

De bewoners hebben bij de provincie aangegeven dat ze graag een fiets- of voetpad naast de weg willen. 'Het zijn heel aardige mensen en ze begrijpen de situatie, maar het is één trage boel', zegt Velthuis.

Provincie: snelheidsdisplays en controle

De provincie laat weten dat de situatie bekend is en dat er gesprekken zijn geweest met aanwonenden. ‘We hebben snelheidsdisplays geplaatst en borden met 80 km. De politie is gevraagd om de snelheid te controleren.’

Verder zegt de provincie dat er op dit moment een analyse plaatsvindt van het netwerk van fietspaden in Groningen en dat wordt gekeken naar ontbrekende schakels. Daaronder valt ook de Rhederweg.

Die analyse is naar verwachting eind van dit jaar afgerond. Dan komt er meer duidelijkheid over de situatie in Bellingwolde, aldus de provincie.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de provincie Groningen.