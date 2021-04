Verkeersexamens op de fiets in Delfzijl gestart: 'Na twee keer fietsen kende ik de route'

‘We hebben dit jaar 562 deelnemers, dat is ruim het dubbele in vergelijking tot afgelopen jaren’, zegt Marion Fluks van Veilig Verkeer Nederland. Vorig jaar konden de examens in verband met corona niet doorgaan, de kinderen halen het examen dit jaar in.

In Delfzijl zijn leerlingen van zeven basisscholen als eerste aan de beurt om de verkeersexamens af te leggen. ‘De eerste keer vond ik het nog lastig, maar na twee keer fietsen kende ik de route wel uit mijn hoofd. En anders zijn er pijlen, dus het komt wel goed’, zegt een jongen uit groep acht.

Controleposten

Naast de pijlen komen de kinderen onderweg ook verschillende controleposten tegen. Bé Jonker (76) maakt dit jaar zijn debuut als vrijwilliger. De vrouw van Jonker is al meer dan vijftien jaar vrijwilliger, dit jaar werd hijzelf ook gevraagd. ‘Ik heb hier een mooi plekje in de zon en ik heb wel tijd’, zegt Jonker.

Vrijwilliger Bé Jonker bij een controlepost (Foto: Leonie Kort)

‘Tot nu toe heb ik twee keer een foutje gezien. Geen hand uitgestoken, maar verder staan er alleen maar vinkjes op mijn scoreblad’, vertelt Jonker trots.

Dinsdag vinden er weer examens plaats in Delfzijl, later in de week volgen examens in Appingedam, Wagenborgen en Spijk.