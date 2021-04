Weer meer ic-bedden in het Noorden; spoedzorg onder druk

Sinds vrijdag hebben de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe tien extra ic-bedden gecreëerd. In totaal zijn er nu 144 bedden beschikbaar. Dit gaat niet zonder slag of stoot. In het UMCG in Groningen bijvoorbeeld gaan de extra bedden ten koste van twee bedden op de kinder-ic. Het is al met al echt 'passen en meten', vertelt woordvoerder Joost Wessels.

Op de kinder-ic zijn nu zes bedden voor volwassenen vrijgemaakt; dat kan net. Als het er nog meer worden, kan het gevolgen hebben voor de behandeling van kinderen.

UMCG roept personeel op voor ic

Niet de bedden zelf zijn het probleem, maar wel het personeel. Door hoog ziekteverzuim zijn er nauwelijks verpleegkundigen om de patiënten op de intensive care te verplegen. Het UMCG heeft daarom 'mensen die in het verleden op de ic hebben gewerkt opgeroepen om de extra bedden te bemensen'.

De personeelskrapte betekent ook dat de niet-coronazorg direct onder druk staat als er meer coronapatiënten bijkomen. Covid-coördinator Alfred Boskma van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN): 'We ruilen gewone zorg om voor covid-zorg.' Dat gaat nu zover dat ook operaties waar relatief veel spoed bij is in het gedrang komen. Behandelingen die binnen zes weken uitgevoerd moeten zijn, dreigen vertraging op te lopen.

Verdelen over ziekenhuizen

Binnen het AZNN overleggen de ziekenhuizen hier dagelijks over. Dat er uitstel van zorg is staat vast, vertelt Boskma: 'Alle medische voorzitters van de ziekenhuizen laten de knelpunten in kaart brengen. Ze kijken naar de specialismen, de wachttijden en de aantallen patiënten. Als ze dat weten maken ze samen een plan.'

Zo kunnen ziekenhuizen elkaar helpen. 'Stel dat een ziekenhuis op het gebied van KNO klem komt te zitten, dan kan een ander ziekenhuis dat misschien opvangen. Zo proberen we het uitstel zo klein mogelijk te houden. Het is een medisch oordeel: wie het het hardst nodig heeft, helpen we.'

Ook oncologische zorg getroffen

De operaties in deze 'klasse 3' zijn heel verschillend. Het UMCG heeft bijvoorbeeld een achterstand in te halen op het gebied van hartoperaties, door de recente uitbraak op die afdeling. Ook oncologische operaties kunnen eronder vallen, vertelt Boskma, en ook bijvoorbeeld een heupoperatie. 'Als mensen heel veel pijn hebben kan de orthopeed oordelen dat het geen houdbare situatie meer is. Dan gaat zo iemand ook van klasse 4 naar 3.' Dat betekent dat iemand snel geholpen zou moeten worden. Of dat lukt is nu dus maar zeer de vraag.

Het is al met al een situatie die onrust baart. Covid-coördinator Boskma: 'We zijn hard bezig om de ergste knelpunten aan te pakken, maar er zit wel druk op. We willen niet zitten waar we nu zitten.' UMCG-woordvoerder Wessels: 'De klasse 3-zorg is tot nog toe altijd doorgegaan. Het is echt kritiek nu en we bekijken het van dag tot dag.'

Voor komende dagen genoeg?

Landelijk is afgesproken dat het Noorden ruim tien procent van het aantal coronapatiënten in Nederland opvangt. Op dit moment zijn de patiënten op de intensive care-afdelingen voor zo'n tachtig procent afkomstig uit het Noorden zelf. De rest is vooral vanuit het Westen naar hier overgeplaatst.

Boskma hoopt dat het huidige aantal ic-bedden genoeg is. De laatste berichten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geven volgens hem aan dat het Noorden de komende dagen niet nog meer bedden nodig heeft. 'Maar ja, het is echt koffiedik kijken.'

Lees ook:

- RIVM verwacht lagere piek derde golf: 'Zou mooi zijn als het klopt'

- Ic-baas UMCG: 'Vaccinaties komen te laat en aantal crisisbedden is onhaalbaar'

- Thuiszorg in coronatijd: 'Je weet nooit wat je kan verwachten'