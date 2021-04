Hoger onderwijs bang voor uitstel versoepelingen: 'Rek bij studenten is eruit'

Vanaf 26 april zouden studenten weer een dag per week welkom zijn in de schoolgebouwen. Hoewel Haagse bronnen volgens landelijke media melden dat deze versoepeling gewoon doorgaat, is er officieel nog niks bekend.

Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond, hoopt maar dat de Haagse bronnen gelijk hebben. ‘Toch nog, na al het nieuws van vorige week. Alles wat we hebben gedaan heeft toch effect gehad, ik ben hartstikke blij hiermee.’

Meer teleurstelling

Het gaat de studentenbond niet alleen om de colleges. Volgens Jongman is het veel belangrijker om weer een plek te hebben om heen te kunnen, om in de kantine weer wat studiegenoten te ontmoeten. Want studenten lopen inmiddels op hun laatste benen, zien ook de onderwijsinstellingen.

Woordvoerder Evanya Breuer van de Hanzehogeschool: 'Onze studenten hebben al tijden enorme behoefte om elkaar en hun docenten weer te ontmoeten.' Het welzijn van studenten moet volgens de Hanze zwaar meewegen in het kabinetsbesluit.

Ook de Rijksuniversiteit wil dolgraag weer meer fysiek doen. 'Het is belangrijk om studenten weer perspectief te geven. We zien de nood bij studenten. Wij volgen het landelijke beleid, maar het is wel lastig anticiperen zo,' vertelt woordvoerder Gernant Deekens.

Alles moet ook online blijven Gernant Deekens, RUG

Studiejaar gaat al bijna richting einde

Het kabinet noemt als voorwaarde voor de heropening dat er zelftesten beschikbaar zijn voor studenten, zodat ze zich kunnen testen voordat ze naar college gaan. Verplicht is dit niet. Marinus Jongman zelf wil wel, als hij maar weer naar college kan. ‘Ik wil graag voor de zomervakantie weer met anderen naar school, ook met een corona-sneltest.’

Al met al blijft er van het studiejaar nog maar een beperkt deel over. Bovendien blijven afstandsregels gelden, dus kunnen studenten nog altijd niet met z'n allen tegelijk de gebouwen in. Voor de Rijksuniversiteit geldt daarbij dat alles wat straks weer fysiek gebeurt ook nog in online vorm aangeboden moet worden.

Deekens: 'Want we kunnen studenten niet verplichten om naar Groningen te komen. Ook kunnen er studenten positief getest zijn. Alles moet dus ook online blijven; live of een opname. Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan.'

Marinus Jongman van de Groninger Studentebond ziet ook dat het niet makkelijk is. Hij hoort van verschillende docenten dat ze aarzelen om voor de klas te gaan staan. ‘Docenten zijn meestal wat ouder en dan vind ik het ook wel volkomen begrijpelijk dat ze liever eerst een vaccinatie willen.’

