Donar zet coach Rudez aan de kant: 'Heel teleurstellend' (update)

De Groningers verloren het afgelopen weekend in eigen huis kansloos van ZZ Leiden (70-96). In de Elite A won de ploeg van coach Ivan Rudez drie keer en werd er vijf keer verloren. Bestuurslid technische zaken, Martin de Vries, legt uit. ‘We hebben we een aantal hele goede wedstrijden gehad en we zijn het seizoen goed begonnen. In oktober is de boel stilgelegd en dat is ook wel slecht voor ons geweest. Maar goed, we zijn in januari verder gegaan en toen hebben we thuis dik gewonnen van Zwolle en Den Bosch, dus dat was prima. Na tien wedstrijden, stonden we op negen gewonnen en één verloren.’

Ivan's kwaliteiten als coach zijn gewoon hartstikke goed Martin de Vries, bestuurslid Donar

‘Heeft niks te maken met kwaliteit of inzet’

‘Daarna is de situatie verslechterd. We hebben het gevoel dat het team nu een beetje in een negatieve spiraal zit en we hadden niet het gevoel dat we daar op korte termijn uit zouden komen. En dat heeft niet te maken met de Ivan zijn kwaliteiten als coach of met zijn arbeidsethiek. Die is gewoon hartstikke goed, want hij werkt gewoon keihard. Hij is dag en nacht met basketbal bezig. Maar de resultaten vielen gewoon tegen, en we zagen niet hoe hij daar uit zou moeten komen. Dat is waarom we deze beslissing hebben genomen.’

‘Een schok voor Rudez’

‘Natuurlijk hebben we regelmatig gesprekken met hem gehad. We evalueren regelmatig wedstrijden en we hebben geprobeerd om daar een draai aan te geven om daar uit te komen. Dat is gewoon niet gelukt. En natuurlijk was het een schok voor hem vanochtend, toen we het hem hebben verteld’, aldus De Vries.

Dit is voor mij ook heel teleurstellend Martin de Vries, bestuurslid Donar

Jaar geleden bewust voor Rudez gekozen

De stap is opmerkelijk te noemen, omdat de Kroaat vorig jaar een contract heeft getekend voor drie seizoenen. ‘Dat is voor mij ook heel teleurstellend natuurlijk. We hebben daar toen heel bewust voor gekozen, en ik in eerste instantie ook natuurlijk. Ongeveer een jaar geleden, in april vorig jaar, heb ik heel veel research gedaan, heel veel gepraat en heel veel nagedacht, en heel bewust hiervoor gekozen. Dus dan is dit voor mij ook heel teleurstellend en een dikke tegenvaller, dat het niet is geworden wat ik had verwacht. Dit is voor ons ook een vervelende situatie.’

Wat doet zijn jongere broer Damjan Rudez?

‘Voor Damjan is dit natuurlijk een spagaat. Hij zit aan de ene kant met het team en aan de andere kant met zijn broer, die op non-actief staat, dus dat is voor hem lastig en daar moeten we hem even de tijd voor gunnen. Ik heb een beroep op hem gedaan om bij het team te blijven en te proberen het beste er nog uit te halen de komende tijd. Maar ik begrijp ook dat hij even de tijd nodig heeft om dat op een rijtje te zetten. Het is nog maar de vraag of hij nu ook vertrekt. Ik heb net met hem gepraat en hij vindt het ook heel moeilijk. Hopelijk beslist hij om het seizoen af te maken. Het is ook een hartstikke fijne jongen en een prima speler. Ik zou het heel erg waarderen als hij blijft’, zegt De Vries over de voormalig NBA-speler.

Opvolger met Donar-verleden

Pete Miller is tot en met het einde van het seizoen zijn vervanger. De 68-jarige Amerikaan is sinds 2017 hoofdcoach van Basketball Academy RTC Noord. Als speler kwam Miller in het verleden drie seizoen (1975-1978) uit voor Donar.

Komende zaterdag, uit bij Den Helder Suns, staat Miller voor het eerst aan het roer als hoofdcoach van Donar.

Dit bericht is aangevuld met de reactie van Martin de Vries, bestuurslid technische zaken van Donar.