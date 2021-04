Testen voor evenement: 'Het is wel iets dat je gemist hebt'

Het gaat om proefevenementen waarbij het publiek een geldige coronatest moet kunnen tonen van maximaal veertig uur oud.

De eerste voorstellingen zijn dinsdagavond en dus begint het testen van het publiek al op maandag. In Groningen gebeurt dat op het Suikerunieterrein. Bezoekers van de voorstellingen kunnen een afspraak maken via de website www.testenvoortoegang.nl en krijgen vervolgens een barcode toegestuurd via de mail.

Op het terrein druppelt de ene na de andere bezoeker binnen. De 82-jarige meneer Lohmeijer uit Lutjegast komt opgewekt uit de tent. 'Ik heb best wel een moeilijk jaar gehad door dat corona. Ik ben al best oud en heb last van astma. Daarbij kreeg ik ook nog een keer last van mijn hart. Toch laat ik me niet uit het veld slaan.'

De 82-jarige meneer Lohmeijer uit Lutjegast heeft zich laten testen (Foto: RTV Noord\Jeroen Willems)

Dinsdagavond gaat hij naar het pianoconcert van de gebroeders Jussen in de Oosterpoort. 'Ik heb al een jaar geen echte muziek meer gehoord. Ik vind het geweldig dat ik hier nu naar toe kan. Al is het wel een heel gedoe voor een oude man als ik, maar het is gelukt', zegt meneer Lohmeijer.

'Het is wel iets dat je gemist hebt'

De 20-jarige Jur Bontje uit Pekela moet deze week zelfs twee keer getest worden. Bontje gaat donderdag naar Pé en Rinus in Martiniplaza en dinsdagavond naar het pianoconcert van de gebroeders Jussen. 'Ja, het is wel iets dat je gemist hebt. Je moet er iets voor over hebben en dat heb ik wel', zegt Bontje met een lach.

Bianca Scheggetman en Mark Kamphuis werken allebei in het ziekenhuis. Ze zijn onder de indruk van de testmethode bij de teststraat. 'Het is alleen in de neus, maar dan wel heel grondig. Ze waren flink aan het draaien. Wel goed, dat het serieus wordt genomen', zegt Bianca.

De twee hebben zin in hun uitje. Ze gaan dinsdagavond naar cabaretier Hans Sibbel, beter bekend als Lebbis. 'Het is fijn dat we er eindelijk een keer uit kunnen. We hebben er heel veel zin in', zegt Mark.

De tent waarin de bezoekers worden getest (Foto: RTV Noord\Jeroen Willems)

CoronaCheck-app

Bezoekers krijgen een uur na de test de uitslag via de mail. De unieke code wordt vervolgens in de CoronaCheck-app omgezet in een digitaal testbewijs dat toegang geeft tot het proefevenement.

Bij een positieve test wordt geen toegangsbewijs afgegeven. De uitslag wordt dan doorgegeven aan de GGD, die contact op zal nemen voor een bron- en contactonderzoek.

Geen andere test

Testresultaten via een andere teststraat, zoals een GGD-teststraat worden niet geaccepteerd voor toegang tot een van de voorstellingen.

