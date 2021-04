Aizo Betten: 'Creativiteit was zijn levenshouding'

Nu is er een boek met een overzicht van het werk van deze bijzondere Groninger kunstenaar. Het boek 'Aizo Betten, Vele gezichten' is samengesteld door Francine Schrikkema en Geert Klok.

Schrikkema is kunstenaar in Huizinge en kreeg als tiener les van Betten. Klok was jarenlang collega-docent van Betten op de rijks hbs, het huidige Hogeland College in Warffum. ‘Hij was een heel veelzijdig kunstenaar. Probeerde steeds wat nieuws. En dat creatieve vermogen zat eigenlijk in alles wat hij deed’, vertelt Geert Klok (81) over Betten. ‘Creativiteit was zijn levenshouding.’ De talrijke schilderijen, tekeningen, beelden, illustraties en grafische ontwerpen die in het boek staan afgebeeld onderstrepen dat.

De oude hbs in Warffum, papier en jute (1968) (Foto: Jelte Oosterhuis)

Aardje naar zijn vaartje

Aizo Betten wordt in 1938 geboren in het rooms-katholiek ziekenhuis in de stad Groningen, uit Friese ouders. Zijn vader is huisschilder, die in zijn vrije tijd ook landschappen schildert en melkbussen en klompen decoreert. De jonge Aizo blijkt een aardje naar zijn vaartje te hebben en volgt de opleiding tot huisschilder aan de ambachtsschool. Nog voor het einde van die opleiding meldt hij zich aan bij kunstacademie Minerva in Groningen en verhuist hij van het Friese Eastermar naar de Jozef Israëlstraat in Stad.



Met kunst geen droog brood te verdienen

Francine Schrikkema (1963) is kunstenaar en medesamensteller van het boek over Aizo Betten. Eind jaren ’70 leert ze hem kennen als docent tekenen aan de rijks hbs, het latere Hogeland College, in Warffum. Na zijn opleiding aan Minerva was Betten daar begin jaren ’60 als docent aan het werk gegaan. ‘Hij was een fantastische docent, die ook kinderen die niet echt in aanraking kwamen met kunst en cultuur er bij sleepte’, herinnert Schrikkema haar oud-docent die haar uiteindelijk inspireerde om kunstenaar te worden.

‘Hij leefde ontzettend mee met een leerling, die naar Minerva wou. In die tijd was het erg moeilijk om aangenomen te worden. Mijn ouders zeiden: Och, kind, word toch docent, met kunst valt geen droog brood te verdienen. Maar ik wilde laten zien dat het wel kon. Aizo Betten leefde heel erg mee en hij kwam later vaak op mijn tentoonstellingen.’ Schrikkema is één van de honderden leerlingen die Betten in de 36 jaar dat hij aan de hbs werkte, als tekenleraar voor de klas hebben gehad.

Dansend paartje Op Roakeldais

Naast zijn werk voor de klas blijft Betten ook actief als kunstenaar. In 1966 ontwerpt hij het beroemde danspaartje uit het logo van het internationaal dansfestival Op Roakeldais. Het festival werd dat jaar voor het eerst gehouden. Een beeldje van het paartje staat in Warffum. ‘Ik liek veuraal op miezulf, zei Ede Staal wel eens en zo zit het eigenlijk ook met Aizo Betten’, vervolgt Francine Schrikkema. ‘Zijn werk zit een beetje tussen expressionisme en impressionisme in maar ook in dat hokje past het niet helemaal. Dat is het plezierige. Zo was Aizo ook.'

Danspaartje in Warffum (1999) (Foto: Jelte Oosterhuis)

Het boek 'Aizo Betten, Vele gezichten' is uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen uit Warffum. In Openluchtmuseum Het Hogeland, dat nu vanwege corona is gesloten, is tot begin september een overzichtstentoonstelling van het werk van Aizo Betten te zien.