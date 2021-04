Verkeersregelaar in gezicht gespuugd; aannemer doet aangifte

Een verkeersregelaar die aan het werk was in de Verlengde Lodewijkstraat in Groningen, is in het gezicht gespuugd.

Combinatie Herepoort, die de verkeersregelaar heeft ingehuurd, heeft aangifte gedaan bij de politie.

Ook fietsers en voetgangers kunnen er soms niet langs en dat geeft wel eens wrevel’ Bert Kramer van Combinatie Herepoort

Niet de eerste keer

Combinatie Herepoort is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. Ter voorbereiding op werkzaamheden volgende maand is de Verlengde Lodewijkstraat afgesloten voor automobilisten. ‘Maar ook fietsers en voetgangers kunnen er soms niet langs en dat geeft wel eens wrevel’, zegt Bert Kramer van de aannemerscombinatie.

De verkeersregelaars worden uitgescholden en nu dus ook bespuugd. ‘Vorig jaar hebben we ook zo’n incident gehad’, vertelt Kramer. ‘Dit is erg vervelend en het hoort niet.’

We doen hier niet lichtzinnig over, vandaar ook de aangifte Bert Kramer van Combinatie Herepoort

Slachtoffer moet coronatest ondergaan

In deze coronatijd heeft spugen in het gezicht extra consequenties. Kramer: ‘De verkeersregelaar moet een coronatest ondergaan. Het duurt vijf dagen voor je getest kunt worden en pas dan weet je of je positief bent.’

Is Kramer vooral boos of geschrokken? ‘Ik ben pissed off dat iemand dit doet, maar ik ben ook geschrokken, want de gezondheid van onze mensen staat voorop. We doen hier niet lichtzinnig over, vandaar ook de aangifte.’

'Vinden van dader valt niet mee'

Het zal niet meevallen om de dader te pakken te krijgen, vreest Kramer. ‘Als een automobilist zoiets doet, kun je zijn kenteken noteren. Maar bij een fietser of voetganger wordt dat lastiger.‘

De verkeersregelaars staan voorlopig nog bij de Verlengde Lodewijkstraat. ‘Van die mensen moet je gewoon afblijven’, benadrukt Kramer. ‘Zij kunnen niks aan die afsluiting doen; zij voeren gewoon uit. Het heeft geen enkele zin om die mensen te bespugen of uit te schelden. Dat doe je gewoon niet.’

Lees ook:

- Damwanden ringweg op verkeerde plek ingetrild: drie dagen extra overlast

- Sloop viaduct Europaweg van start, verkeer richting centrum moet omrijden

- Alles over de zuidelijke ringweg