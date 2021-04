Kleedkamer Noord #21: Alles over de ontslagen Rudez bij Donar

Op de dag dat Donar coach Ivan Rudez ontslaat is dat natuurlijk het belangrijkste onderwerp. Verantwoordelijk bestuurslid Martin de Vries geeft uitleg waarom een trainer met een driejarig contract het eerste jaar niet eens vol maakt.

Ook leren we wat try-honger is, deelt Henk taart uit, pept hij Bauke Mollema op en geven Karel-Jan en Niiwino ruiterlijk toe dat ze vorige week de fout in gingen.

Zeventien, dubbel zestien in jaren (Foto: Eigen personeel)

-Karel-Jan Buurke: 'Martin, wat verwijt je jezelf het meest?'

-Martin de Vries: 'Misschien had ik geen drie jaar moeten afspreken..'

-Henk Elderman: 'Ik hoop dat Bauke Mollema zijn vorm deze week nog vindt'

-Karel-Jan Buurke: 'Ik herhaal het nog maar eens: Grol en Polling moeten naar Tokio'

-Niiwino Geertsema: 'Ben wel benieuwd of Lycurgus Markus Held als eerste spelverdeler ziet'

-Karel-Jan Buurke: 'Ja, Oktoberfest is ook een festival...'

