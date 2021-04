Werkstraf geëist tegen Veendammer oplichter

De politie kwam de bende op het spoor, toen de Veendammer in 2015 vermomd stond te pinnen in Emmen. Hij droeg een zonnebril en een hoge kraag. De man had meerdere pinpassen op zak en een briefje met daarop de pincodes. Naar eigen zeggen pinde hij in opdracht van een man die destijds in Emmen woonde.

De bende stuurde spookfacturen naar ondernemers. De opgelichte ondernemers maakten in totaal 70.000 euro over naar verschillende bankrekeningen van de bende. De rekeningen stonden op naam van Bulgaarse katvangers, die in Emmen stonden ingeschreven. In werkelijkheid woonden ze niet in Nederland. De voormalige Emmenaar is volgens de politie het brein achter de zaak.

24 keer gepind

Meerdere mensen, onder wie de 35-jarige Veendammer, pinden het geld dat de onwetende ondernemers hadden overgemaakt. De oud-Emmenaar gaf ze een vermomming mee, zoals een pet en bril. De man uit Veendam heeft volgens justitie 24 keer geld opgenomen. Zelf geeft hij toe het 10 tot 15 keer te hebben gedaan.

Het onderzoek naar de zaak ging al in 2015 van start. Meerdere verdachten werden in april 2017 al opgepakt. Door capaciteitsproblemen bij het Openbaar Ministerie en de coronacrisis is de zaak lang op de plank blijven liggen. Daarom zijn geen celstraffen geëist. De rechter doet over een maand uitspraak.