Ideeënmachine Henk Jan Bijmolt: ‘Je moet een beetje naïef zijn als ondernemer’

Bijmolt (40) is vooral bekend van de online houthandel Gadero met vestigingen in Groningen, Breukelen en over de grens in Meppen. Een snel groeiend bedrijf en feitelijk zijn meest succesvolle idee, maar hij doet veel meer. ‘Gadero is de hoofdmoot en daar heb ik een goed team om me heen, waardoor ik ruimte heb om me met nieuwe dingen bezig te houden.’

Geen financiële drijfveer

De afgelopen jaren zijn tientallen ideetjes voorbij gekomen en in diverse plannen heeft Bijmolt zijn tanden gezet. ‘Nieuwe dingen in gang zetten drijft mij. Door te proberen leer ik veel en dat brengt me als ondernemer weer verder. Een goed idee heeft iets wat me boeit, zonder dat daar direct een financiële drijfveer achter zit.’

Er geldt een belangrijke spelregel. ‘De ideeën komen en gaan en ik schrijf ze allemaal op. Ze moeten wel minimaal drie maanden blijven plakken in mijn gedachten wil ik er echt iets mee doen.’

Recent kwam Bijmolt nog in het nieuws met de verkoop van een partij steentjes die in het centrum van Groningen gelegen hebben. De ondernemende Willie Wortel denkt vooral in online oplossingen. Cookinglife.nl, haxo.nl, travelmap.nl, bedrijfspand.com en advertentienetwerk Cleafs om een paar voorbeelden uit het verleden te noemen waar hij nu geen bemoeienis meer mee heeft.

Niet te veel onderzoek vooraf

Bijmolt houdt van een open benadering als ondernemer. ‘Ik ben niet zo van vooraf veel onderzoek doen en mensen in de branche spreken. Dan zie je te veel dingen waarom je het niet zou doen. Of iets succesvol wordt, weet ik van tevoren niet. Ik kan altijd nog overschakelen op plan B of C. Je moet als ondernemer een beetje naïef zijn.’

Het ondernemen zat er al vroeg in bij Bijmolt. Zijn vader heeft een kwekerij in Borgercompagnie en als zoonlief even op de zaak moest passen, was het maar de vraag of de verkochte planten wel voor de goede prijs weggingen. Dat er verkocht werd, daar ging het om.

Zoekmachine voor kunst

Het nieuwste idee is de lancering van www.zarti.nl, een zoekmachine voor kunstwerken in Nederland. Via dit verzamelplatform kan een kunstliefhebber op een efficiënte manier online zoeken naar meer dan 4.500 schilderijen en kunstbeelden van gerenommeerde galerieën.

Bijmolt kwam er toevallig mee in aanraking. ‘Ik weet weinig van kunst. Het viel me wel op dat galeriehouders online niet heel erg ontwikkeld zijn. Ik heb wel eens gekeken naar een leuk kunstwerk en liep er tegenaan dat er geen totaaloverzicht was. Dat heb ik opgepakt. Je kunt op deze zoekmachine je gewenste kunstwerk bijvoorbeeld zien hangen op een virtuele muur.’

De ruim driehonderd aangesloten galeriehouders kunnen een maandelijks abonnement afsluiten om zichtbaar te zijn.

Twee criteria

Of het een succes wordt is onbekend. ‘Voor Zarti heb ik wel een paar jaar nodig om het op de kaart te zetten denk ik. Het voldoet aan twee belangrijke criteria. Ik voeg waarde toe. Daar zijn mensen in geïnteresseerd en het lost een probleem op. Liefhebbers hoeven niet meer alle galerieën af te struinen voor kunst.’

‘Mijn financiële mensen hebben het wel eens moeilijk met mij, haha’, stelt Bijmolt vast. ‘Ik probeer dingen in eerste instantie wel low-budget te doen en leg uit wat ik wil testen. Dat geeft vaak wel rust, maar feit is dat er zeker ook ideeën mislukt zijn. Dan vond ik iets heel leuk, maar wou niemand er iets mee.’

'Rust is onderschat element'

Bijmolt plaatst wel een kanttekening bij zijn werkwijze. ‘Ik heb moeten leren dat mijn ideeënbron niet onuitputtelijk is. De uitvoering om iets een succes te maken, kost natuurlijk enorm veel offers en vergt veel van je. De boog kan niet altijd gespannen staan. Dat heb ik moet leren. Rust is bij topsporters ook het meest onderschatte element; bij ondernemen is dat misschien wel net zo.’

