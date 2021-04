MFA Bedum vestigt hoop op openbaar gemaakte stukken

Zij zien zich daarin gesterkt door stukken die afgelopen weekend openbaar zijn geworden.

Wel of geen geld uit NPG

Het college van Het Hogeland gaf vorige maand aan niet te willen investeren in de accommodatie, omdat de gemeente in financieel zwaar weer zit. Het project zou te veel risico's met zich meebrengen en het zou volgens het college geen kans maken op een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

In één van de openbaar gemaakte stukken staat dat de bouw van een MFA wel degelijk kans maakt op het geld uit het NPG: 'Het draagt positief bij aan de brede welvaart en het past goed binnen de beoogde projecten in het programma Wonen en Leven', staat in het collegevoorstel van begin november.

Gebrek aan transparantie

Stichting MFA Bedum concludeert daaruit dat het plan in aanmerking komt voor subsidie. De stukken zijn opgevraagd na een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) door Bedumer Annemarie Heite. Zij steunt het plan voor de accommodatie, maar zit zelf niet in de stichting.

'Ik vind dit buitengewoon ernstig', zegt Heite. 'Er is hierdoor nog meer wantrouwen en onduidelijkheid. Ik realiseer me dat het niet makkelijk is voor het college, maar het gebrek aan transparantie kan zo niet.' Heite verwacht nog meer stukken te krijgen die nog niet openbaar gemaakt zijn.

Ander daglicht

Voetbalclub SV Bedum heeft een nieuwe kantine en kleedaccommodatie nodig. De initiatiefnemers willen dat combineren met onder andere ruimte voor een sportschool, fysiotherapie, een cardioloog, kinderopvang en bedrijven.

Voorzitter Gert Jan Hageman van Stichting MFA Bedum benadrukt dat een bijdrage uit het NPG belangrijk is om het plan financieel mogelijk te maken. Een deel van het gebouw is volgens hem voor meerdere doeleinden voor het dorp geschikt, waardoor een aanvraag kansrijk moet zijn.

'We zijn afgewezen omdat er nul procent kans was op NPG-gelden. Deze informatie zet dat in een ander daglicht', zegt Hageman. 'Dit is het topje van de ijsberg dat via de WOB binnen is gekomen.'

In Bedum wordt actie gevoerd voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Alleen extra's'

Volgens de gemeente Het Hogeland berustte het collegevoorstel van begin november op oude inzichten. De criteria van het NPG schrijven nu voor dat de plannen al financieel gedekt moeten zijn, voordat er een bijdrage komt uit deze pot met geld.

'Het NPG is er alleen voor extra's zoals een duurzaam dak of restwarmte van de naastliggende melkfabriek. Aangezien er nog geen dekking lag voor het gebouw, is een bijdrage niet mogelijk', laat een woordvoerder weten.

Het Nationaal Programma Groningen is een pot van 1,15 miljard euro voor projecten om de leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Het is bedoeld als compensatie voor alle aardbevingsellende. NPG-directeur Siem Jansen liet anderhalve week geleden weten dat verhaal van de gemeente genuanceerder ligt: 'Het moet echt een toegevoegde waarde hebben voor de omgeving. Hoe meer je aan de criteria voldoet hoe hoger de kans van slagen is', zei Jansen.

Woensdag is gemeenteraad aan zet

Het college vindt een MFA niet noodzakelijk voor Bedum, omdat er in het centrum van het dorp al ruimte komt voor maatschappelijke initiatieven. De gemeente wil wel anderhalf miljoen euro steken in de vernieuwing van de kantine en kleedkamers van de voetbalclub.

De discussie heeft veel stof doen opwaaien in Bedum. De gemeente Het Hogeland en de initiatiefnemers staan lijnrecht tegenover elkaar. Initiatiefnemers voerden onlangs actie met spandoeken met de tekst: 'Bedum verdient beter'.

Voor de initiatiefnemers is woensdag een belangrijke dag: dan praat de gemeenteraad over de kwestie. In aanloop daar naartoe organiseert de stichting dinsdagavond een livestream waarop de plannen en scenario's nog eens worden besproken.

Lees ook:

- Waarom is er geen geld voor de multifunctionele accommodatie in Bedum?

- Multifunctionele accommodatie Bedum blijft de gemoederen bezighouden