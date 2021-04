Net niet naar de Tweede Kamer: ‘Links heeft een positief verhaal nodig'

Ze redden het net niet, de Stadse fractievoorzitters Jimmy Dijk (SP) en Julian Bushoff (PvdA). Hun partijen kregen elk negen zetels, zelf stonden ze respectievelijk op plek 10 en 13 op hun lijst. ‘Natuurlijk is het een teleurstelling’, zegt Bushoff. ‘Het is zonde’, vindt ook Dijk.

Beide balen niet zozeer van hun eigen plek, maar vooral dat hun partijen zo weinig zetels hebben gekregen. Echt jaloers op hun collega-raadslid Wieke Paulusma (D66), die wel de stap naar Den Haag maakt, zijn ze dan ook niet.

'Erg voor links als geheel'

‘Het is haar gegund, ik ben niet zo jaloers aangelegd’, zegt de 23-jarige Bushoff. ‘Tijdens de uitslagenavond was ik ook één van de meest nuchtere mensen in ons campagneteam: ik ben hartstikke jong en heb toch al zoveel kansen gehad. Het is vooral erg voor de PvdA en voor links als geheel.’

Ook Dijk laat zich niet van zijn jaloerse kant zien. ‘Wieke is wel de laatste persoon op wie ik jaloers ben, ik zou niet graag bij zo’n partij willen zitten’, zegt hij. 'Uiteindelijk deden we er niet genoeg toe en is het land behoorlijk verrechtst.'

'Genoeg te doen in Groningen'

Zowel Bushoff als Dijk staan liever niet al te lang stil bij hun (voorlopig) misgelopen Haagse carrière. ‘Ik was er graag naartoe gegaan, maar er is ook genoeg te doen in Groningen’, zegt Dijk.

Bushoff is het daarmee eens: ‘Voorlopig zit ik hier lekker in de gemeenteraad en dat doe ik nog altijd met plezier. Natuurlijk had ik liever een andere uitslag gehad, maar nu gaan we gewoon vol aan de bak in Groningen.’

Waar liet links het liggen?

Toch blijft het de vraag welke partijen geprofiteerd hebben van de slechte uitslag van de linkse partijen tijdens de afgelopen verkiezingen. De nieuwere linkse partijen als PvdD en Bij1? De ‘strategisch-linkse’ stem op D66? De populariteit van Mark Ruttes VVD? Of toch de populistisch-rechtse partijen PVV en Forum voor Democratie?

‘Er zijn vast tal van redenen’, zegt Bushoff, die in de weken voorafgaand aan de verkiezingen 'zo’n 17 à 18 uur per dag’ besteedde aan campagnevoeren. ‘Wat in elk geval duidelijk is, is dat het in de campagne veel ging om de coronacrisis, en niet om te toekomst na corona. Er ontstaat dan toch een rally around the flag. Mensen gaan hun leiders steunen, en daar profiteren de machthebbers van.’

Eind februari 2020, vlak voor de uitbraak van de crisis, leek het er namelijk helemaal niet op dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU een meerderheid zouden behalen.

‘Je zag toen ook dat er wel heel veel onvrede was over de gemaakte keuzes', zegt Bushoff. 'Leraren kwamen in actie, zorgmedewerkers demonstreerden en jongeren gingen de straat op voor het klimaat. Veel mensen zijn wel toe aan een andere, eerlijkere koers voor Nederland, maar de PvdA is er voor 17 maart 2021 niet in geslaagd ons verhaal daarover goed genoeg voor het voetlicht te brengen. Die mensen hebben deels toch weer op de huidige demissionair coalitiepartijen gestemd.’

'Links verdedigt te veel'

Dijk, die inmiddels alweer langs de deuren gaat en afgelopen weekend nog in Beijum met mensen sprak, hoort van zijn kiezers dat de SP ‘niet onderscheidend genoeg’ zou zijn. ‘

'Bovendien is links te veel aan het verdedigen. We voeren te veel discussies op rechtse schaakborden. Bij ieder voorstel komt de vraag bovendrijven wat het kost. Maar we moeten ons ook afvragen wat dakloosheid kost, wat het kost om de KLM staatssteun te geven en wat het kost als zorgmijders hun eigen risico niet kunnen betalen. We gaan te veel mee in het frame dat we alles op geld moeten waarderen.’

‘In Beijum zeggen mensen strategisch op D66 gestemd te hebben, en verder zijn er veel mensen die niet stemmen of uit protest een vakje bij de PVV of FvD hebben roodgekleurd. Dat is dan niet een stem uit volle overtuiging, maar vooral een stem omdat mensen denken dat die de meeste impact heeft.’

‘Ik zeg dan dat dat flauwekul is. Rechts en extreemrechts hebben elkaar heel hard nodig om het land verdeeld te houden, Wilders en Kaag ook. Maar wat maakt het voor een inwoner van Beijum nou eigenlijk uit of Kaag bij een diplomatenbijeenkost wel of geen hoofddoekje op had? Daar wordt je huur echt geen cent lager van.’

Wat Dijk betreft moet de SP haar politieke verhaal duidelijker maken. ‘We moeten de analyses die wij maken meer gaan delen’, is dan ook de goede raad die hij heeft voor zijn partij. ‘We moeten ons beter profileren op thema’s die ons allemaal aangaan: wonen, lonen en zorg.’

'We hebben een positief, optimistisch verhaal nodig'

‘We moeten onze keuze voor een eerlijker Nederland helderder maken’, zegt PvdA’er Bushoff. ‘De neoliberale partijen kiezen voor grote bedrijven als het erop aankomt: wij kiezen voor gewone mensen. En we hebben een positief, optimistisch verhaal nodig, dat we met lef en verve brengen. Mensen zitten niet te wachten op hel en verdoemenis.’

Dan maar een fusie?

Over een eventuele fusie tussen de linkse partijen, een idee dat vaak naar voren komt na slechte verkiezingsuitslagen, zijn Dijk en Bushoff het niet helemaal eens. ‘Nooit’, zegt Dijk resoluut. ‘Dat zou ik een zwaktebod vinden van beide partijen.’

Bushoff denkt er anders over, al staat ook hij niet meteen te springen. ‘We moeten echt samenwerken als linkse partijen. We hebben meer onderlinge overeenkomsten dan de rechtse partijen hebben. In de linkse stad Groningen werkt de PvdA veel samen met GroenLinks, en daarmee halen we concrete resultaten. Landelijk moeten we dat ook meer doen. Inhoudelijk moet je dus samen aan de slag. Maar of dat uiteindelijk in een fusie uitmondt? Daar ben ik nu nog niet mee bezig.’

Lees ook:

- ‘Durf te counteren, maar weet ook dat je moet incasseren’

- 'De Groninger gemeenteraad is een kweekvijver voor de Tweede Kamer'

- De eerdere afleveringen van Goede Raad