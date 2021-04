Gevangenis Esserheem weer in quarantaine, nu door besmette sportinstructeur

Gevangenis Esserheem in Veenhuizen is voor de derde keer in quarantaine gegaan. 54 gedetineerden van verschillende afdelingen zijn in contact geweest met een besmette sportinstructeur.

Daardoor moeten zij sinds zondag allemaal in quarantaine op hun eigen cel moeten blijven. Ook verschillende medewerkers zitten in thuisquarantaine, schrijft RTV Drenthe.

De vorige quarantaineperiode vanwege corona in de gevangenis was net, sinds 6 april, opgeheven. Zo'n tweehonderd gevangenen moesten toen een week lang in quarantaine, vanwege besmettingen bij vier gedetineerden en drie personeelsleden. Begin februari was de eerste lockdown.

Testen

De 54 gedetineerden die nu in quarantaine zitten worden dinsdag getest. Afhankelijk van de uitslagen, die woensdag of donderdag worden verwacht, bepaalt de gevangenis welke vervolgstappen genomen moeten worden. Op dit moment kunnen ze niet meedoen aan het reguliere dagprogramma, niet luchten en ook niet naar de doucheruimtes.

'Het insluiten van een grote groep gedetineerden is een hele vervelende, maar ook noodzakelijke maatregel', zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Jan Roelof van der Spoel. 'Als directie van PI Veenhuizen hebben we de verantwoordelijkheid en zorg voor een grote groep mensen. Om de kans op eventuele verdere besmettingen zo klein mogelijk te houden, is ervoor gekozen om alle gedetineerden die in contact zijn geweest met de betrokken collega in quarantaine te plaatsen in hun eigen cel.'

'Hiermee wordt voorkomen dat ze in contact komen met andere gedetineerden', vervolgt Van de Spoel. 'Vorige week hadden we ook te maken met besmettingen en zijn er verschillende gedetineerden getest. Toen bleek dat er geen verdere besmettingen waren, konden we snel het dagprogramma voor iedereen weer hervatten. Laten we hopen dat dit nu ook weer het geval is. Maar tot die tijd kunnen en willen we geen enkel risico lopen.'

Luchten

In januari trokken meerdere familieleden van gedetineerden van de gevangenis in Ter Apel aan de bel, onder meer omdat de gevangenen toen niet konden luchten en douchen. Advocaat Hettie Cremers zei toen dat het niet-luchten tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ingaat.

Nu kan ook een deel van de gevangenen in Veenhuizen dus niet luchten of douchen. 'Het is inderdaad een recht van de gevangenen', bevestigt een woordvoerder.

De gevangenis kijkt wel of er maatwerk mogelijk is, maar dit keer is de groep daarvoor te groot: 'Als er vijf gevangenen in quarantaine zaten, konden we ze nog om de beurt laten luchten, maar nu is de groep daarvoor te groot. We moeten kunnen waarborgen dat ze niet in contact komen met andere gedetineerden, want wij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van gedetineerden.' In de cellen is wel een mogelijkheid om je te kunnen wassen bij een wasbak, vertelt de woordvoerder.

